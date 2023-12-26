Зинченко попал в десятку лучших левых защитников мира в 2023 году

Украинец Александр Зинченко попал в десятку лучших левых защитников мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Игрок сборной Украины и Арсенала занял восьмое место.

Десятка лучших левых защитников мира

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг лучших левых защитников мира.

Тео Эрнандес (“Милан)”; Хоакин Пикерес ("Палмейрас"); Алекс Гримальдо ("Байер"); Фредерик Аурсенс ("Бенфика"); Йошко Гвардиол (“Манчестер Сити”) Алехандро Бальде ("Барселона"); Дэн Берн (“Ньюкасл”); Александр Зинченко ("Арсенал") Ферди Кадиоглу (“Фенербахче”); Федерико Димарко (“Интер”).

Как известно, в текущем сезоне Зинченко отыграл 23 матча, где забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Александр Зинченко: что известно

27-летний Зинченко является игроком лондонского "Арсенала" и сборной Украины.

Ранее играл в «Манчестер Сити», в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах.

Летом 2022 года перешел в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила около 35 млн евро.

18 февраля 2023, в матче против «Астон Виллы», забил свой дебютный гол за «Арсенал», который также стал его дебютным голом в английской Премьер-лиге.

Четырехкратный чемпион Англии.

В мае 2023 года стал послом украинского благотворительного фонда United24.