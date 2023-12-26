Зинченко попал в десятку лучших левых защитников мира в 2023 году

Украинец Александр Зинченко попал в десятку лучших левых защитников мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Игрок сборной Украины и Арсенала занял восьмое место.
Десятка лучших левых защитников мира
Международный центр спортивных исследований составил рейтинг лучших левых защитников мира.
Тео Эрнандес (“Милан)”;
Хоакин Пикерес ("Палмейрас");
Алекс Гримальдо ("Байер");
Фредерик Аурсенс ("Бенфика");
Йошко Гвардиол (“Манчестер Сити”)
Алехандро Бальде ("Барселона");
Дэн Берн (“Ньюкасл”);
Александр Зинченко ("Арсенал")
Ферди Кадиоглу (“Фенербахче”);
Федерико Димарко (“Интер”).
Как известно, в текущем сезоне Зинченко отыграл 23 матча, где забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Александр Зинченко: что известно
27-летний Зинченко является игроком лондонского "Арсенала" и сборной Украины.
Ранее играл в «Манчестер Сити», в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах.
Летом 2022 года перешел в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила около 35 млн евро.
18 февраля 2023, в матче против «Астон Виллы», забил свой дебютный гол за «Арсенал», который также стал его дебютным голом в английской Премьер-лиге.
Четырехкратный чемпион Англии.
В мае 2023 года стал послом украинского благотворительного фонда United24.
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