Зинченко попал в десятку лучших левых защитников мира в 2023 году
Категория
Спорт
Дата публикации

Зинченко попал в десятку лучших левых защитников мира в 2023 году

Александр Зинченко
Читати українською
Источник:  CIES

Украинец Александр Зинченко попал в десятку лучших левых защитников мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES). Игрок сборной Украины и Арсенала занял восьмое место.

Десятка лучших левых защитников мира

Международный центр спортивных исследований составил рейтинг лучших левых защитников мира.

  1. Тео Эрнандес (“Милан)”;

  2. Хоакин Пикерес ("Палмейрас");

  3. Алекс Гримальдо ("Байер");

  4. Фредерик Аурсенс ("Бенфика");

  5. Йошко Гвардиол (“Манчестер Сити”)

  6. Алехандро Бальде ("Барселона");

  7. Дэн Берн (“Ньюкасл”);

  8. Александр Зинченко ("Арсенал")

  9. Ферди Кадиоглу (“Фенербахче”);

  10. Федерико Димарко (“Интер”).

Как известно, в текущем сезоне Зинченко отыграл 23 матча, где забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Александр Зинченко: что известно

27-летний Зинченко является игроком лондонского "Арсенала" и сборной Украины.

Ранее играл в «Манчестер Сити», в составе которого стал самым титулованным украинским игроком в европейских чемпионатах.

Летом 2022 года перешел в лондонский «Арсенал». Сумма трансфера составила около 35 млн евро.

18 февраля 2023, в матче против «Астон Виллы», забил свой дебютный гол за «Арсенал», который также стал его дебютным голом в английской Премьер-лиге.

Четырехкратный чемпион Англии.

В мае 2023 года стал послом украинского благотворительного фонда United24.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Как Зинченко удалось спасти Арсенал от поражения — видео
Арсенал
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Я счастлив. Тренер Арсенала раскрыл сильные стороны Зинченко
Александр Зинченко
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
"Арсенал" с Зинченко обыграл "Брайтон" и возглавил АПЛ — видео
Александр Зинченко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.