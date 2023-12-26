Зінченко потрапив у десятку найкращих лівих захисників світу 2023 року

Українець Олександр Зінченко потрапив до десятки найкращих лівих захисників світу за версією Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES). Гравець збірної України та “Арсеналу” посів восьме місце.

Десятка найкращих лівих захисників світу

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) склав рейтинг найкращих лівих захисників світу.

Тео Ернандес (“Мілан”); Хоакін Пікерес (“Палмейрас”); Алекс Грімальдо (“Баєр”); Фредерік Аурсенс (“Бенфіка”); Йошко Гвардіол (“Манчестер Сіті”) Алехандро Бальде (“Барселона”); Ден Берн (“Ньюкасл”); Олександр Зінченко (“Арсенал”) Ферді Кадіоглу (“Фенербахче”); Федеріко Дімарко (“Інтер”).

Як відомо, у поточному сезоні Зінченко відіграв 23 матчі, де забив один гол і зробив одну гольову передачу.

Олександр Зінченко: що відомо

27-річний Зінченко є гравцем лондонського «Арсеналу» та збірної України.

Раніше грав у «Манчестер Сіті», у складі якого став найтитулованішим українським гравцем у європейських чемпіонатах.

Влітку 2022 року перейшов до лондонського «Арсеналу». Сума трансферу становила близько 35 млн євро.

18 лютого 2023 року, у матчі проти «Астон Вілли», забив свій дебютний гол за «Арсенал», який також став його дебютним голом в англійській Прем'єр-лізі.

Чотириразовий чемпіон Англії.

У травні 2023 року став амбасадором українського благодійного фонду United24.