Жировая болезнь печени может поразить почти 2 миллиарда человек

Согласно подсчетам ученых, в течение следующих 25 лет количество людей с жировой болезнью печени может возрасти до 1,8 миллиарда человек. Более того, указано, что в зоне риска все чаще оказывается молодежь.

Жировая болезнь печени – что о ней важно знать

Жировая болезнь печени – это состояние, когда в клетках печени накапливается слишком много жира.

Если его становится больше ~5–10% массы печени — это уже серьезная проблема.

По состоянию на 2026 год уже 1,3 миллиарда человек столкнулись с этой болезнью.

Врачи и ученые активно бьют тревогу, ведь частота возникновения болезни выросла на 143% за последние три десятилетия.

Фактически речь идет о том, что ее диагностируют примерно у каждого шестого человека.

Существует высокая вероятность того, что ситуация будет только ухудшаться из-за массового ожирения и чрезмерного уровня сахара в крови людей.

Какие главные симптомы этой болезни:

тяжесть или дискомфорт в правом боку;

усталость;

вздутие;

иногда проблемы с кожей или метаболизмом;

довольно часто симптомов просто нет.

Как минимизировать риск развития болезни: