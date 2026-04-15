Жировая болезнь печени может поразить почти 2 миллиарда человек
Жировая болезнь печени – что о ней важно знать
Источник:  The Guardian

Согласно подсчетам ученых, в течение следующих 25 лет количество людей с жировой болезнью печени может возрасти до 1,8 миллиарда человек. Более того, указано, что в зоне риска все чаще оказывается молодежь.

Главные тезисы

  • Поскольку болезнь набирает обороты, все больше людей рискуют получить серьезные осложнения.
  • В первую очередь речь идет о фиброзе или циррозе, а также раке печени.

Жировая болезнь печени – это состояние, когда в клетках печени накапливается слишком много жира.

Если его становится больше ~5–10% массы печени — это уже серьезная проблема.

По состоянию на 2026 год уже 1,3 миллиарда человек столкнулись с этой болезнью.

Врачи и ученые активно бьют тревогу, ведь частота возникновения болезни выросла на 143% за последние три десятилетия.

Фактически речь идет о том, что ее диагностируют примерно у каждого шестого человека.

Существует высокая вероятность того, что ситуация будет только ухудшаться из-за массового ожирения и чрезмерного уровня сахара в крови людей.

Какие главные симптомы этой болезни:

  • тяжесть или дискомфорт в правом боку;

  • усталость;

  • вздутие;

  • иногда проблемы с кожей или метаболизмом;

  • довольно часто симптомов просто нет.

Как минимизировать риск развития болезни:

  • наладить свой рацион, добавить в него фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и полезные жиры;

  • ограничить потребление алкоголя и простых сахаров, в частности, в сладких напитках;

  • поддерживать здоровый вес;

  • не забывать о физической активности.

