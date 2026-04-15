Жировая болезнь печени может поразить почти 2 миллиарда человек

Согласно подсчетам ученых, в течение следующих 25 лет количество людей с жировой болезнью печени может возрасти до 1,8 миллиарда человек. Более того, указано, что в зоне риска все чаще оказывается молодежь.
Главные тезисы
- Поскольку болезнь набирает обороты, все больше людей рискуют получить серьезные осложнения.
- В первую очередь речь идет о фиброзе или циррозе, а также раке печени.
Жировая болезнь печени – что о ней важно знать
Жировая болезнь печени – это состояние, когда в клетках печени накапливается слишком много жира.
Если его становится больше ~5–10% массы печени — это уже серьезная проблема.
По состоянию на 2026 год уже 1,3 миллиарда человек столкнулись с этой болезнью.
Врачи и ученые активно бьют тревогу, ведь частота возникновения болезни выросла на 143% за последние три десятилетия.
Фактически речь идет о том, что ее диагностируют примерно у каждого шестого человека.
Существует высокая вероятность того, что ситуация будет только ухудшаться из-за массового ожирения и чрезмерного уровня сахара в крови людей.
Какие главные симптомы этой болезни:
тяжесть или дискомфорт в правом боку;
усталость;
вздутие;
иногда проблемы с кожей или метаболизмом;
довольно часто симптомов просто нет.
Как минимизировать риск развития болезни:
наладить свой рацион, добавить в него фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и полезные жиры;
ограничить потребление алкоголя и простых сахаров, в частности, в сладких напитках;
поддерживать здоровый вес;
не забывать о физической активности.
