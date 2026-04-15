Жирова хвороба печінки може вразити майже 2 мільярди людей

Згідно з підрахунками вчених, протягом наступних 25 років кількість людей із жировою хворобою печінки може сягнути 1,8 мільярда осіб. Ба більше, вказано, що у зоні ризику дедалі частіше опиняється молодь.

Жирова хвороба печінки — що про неї важливо знати

Жирова хвороба печінки — це стан, коли в клітинах печінки накопичується занадто багато жиру.

Якщо його стає більше ~5–10% від маси печінки — це вже серйозна проблема.

Станом на 2026 рік уже 1,3 мільярда людей стикнулися з цією хворобою.

Лікарі та вчені активно б’ють на сполох, адже састота виникнення хвороби зросла на 143% за останні три десятиліття.

Фактично йдеться про те, що її діагностують в приблизно кожної шостої людини.

Існує висока ймовірність того, що ситуація буде лише погіршуватися через масове ожиріння та надмірний рівень цукру в крові людей.

Які головні симптоми цієї хвороби:

важкість або дискомфорт у правому боці;

втома;

здуття;

іноді проблеми зі шкірою або метаболізмом;

доволі часто симптомів просто немає.

Як мінімізувати ризик розвитку хвороби: