Жирова хвороба печінки може вразити майже 2 мільярди людей

Згідно з підрахунками вчених, протягом наступних 25 років кількість людей із жировою хворобою печінки може сягнути 1,8 мільярда осіб. Ба більше, вказано, що у зоні ризику дедалі частіше опиняється молодь.
Головні тези:
- Оскільки хвороба набирає обертів, дедалі більше людей ризикують отримати серйозні ускладнення.
- Насамперед йдеться про фіброз або цироз, а також рак печінки.
Жирова хвороба печінки — що про неї важливо знати
Жирова хвороба печінки — це стан, коли в клітинах печінки накопичується занадто багато жиру.
Якщо його стає більше ~5–10% від маси печінки — це вже серйозна проблема.
Станом на 2026 рік уже 1,3 мільярда людей стикнулися з цією хворобою.
Лікарі та вчені активно б’ють на сполох, адже састота виникнення хвороби зросла на 143% за останні три десятиліття.
Фактично йдеться про те, що її діагностують в приблизно кожної шостої людини.
Існує висока ймовірність того, що ситуація буде лише погіршуватися через масове ожиріння та надмірний рівень цукру в крові людей.
Які головні симптоми цієї хвороби:
важкість або дискомфорт у правому боці;
втома;
здуття;
іноді проблеми зі шкірою або метаболізмом;
доволі часто симптомів просто немає.
Як мінімізувати ризик розвитку хвороби:
налагодити свій раціон, додати в нього фрукти, овочі, цільнозернові продукти та корисні жири;
обмежити споживання алкоголю та простих цукрів, зокрема у солодких напоях;
підтримуватити здорову вагу;
не забувати про фізичну активність.
