Британец Марк Уорган случайно нашел на помойке гравюру классика художественного искусства эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера, которую смог продать за кругленькую сумму.
Главные тезисы
- Британец случайно нашел на помойке 500-летнюю гравюру классика художественного искусства Альбрехта Дюрера.
- Гравюра оказалась оригинальной версией картины “Рыцарь, смерть и дьявол” и была продана на аукционе за значительную сумму.
- После 12 лет хранения в коллекции, гравюра была выставлена на аукцион и продана немецкому коллекционеру за 33 тыс фунтов.
- Британский музей подтвердил подлинность картины, признав ее настоящей 500-летней гравюрой художника Альбрехта Дюрера.
- Деньги от продажи гравюры британец планирует потратить на покупку нового автомобиля.
Что известно об удивительной истории находки гравюры всемирно известного художника
Он забрал найденную картину домой и она в течение 12 лет занимала почетное место среди его коллекции в сарае.
Сначала он даже не имел никаких планов по этой картине. Он просто чувствовал, что в ней есть нечто особенное.
Во сколько оценили найденную британцем 500-летнюю гравюру Дюрера
Однако недавно мужчина начал избавляться от собранного антиквариата. В частности, он также решил выяснить, стоит ли что-то найденная им гравюра.
Картину отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили ее подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, 500-летняя гравюра.
В сентябре 2024 года она была выставлена на аукцион и, к удивлению мужчины, продана почти за 27 тыс фунтов. Победителем торгов стал немецкий коллекционер, который заплатит 33 390 фунтов.
Деньги от продаж картины Марк планирует потратить на новую машину.
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