Что известно об удивительной истории находки гравюры всемирно известного художника

Я даже создал собственный "антикварный магазин" в сарае моей тети, чтобы хранить старые вещи, которые я находил. Когда мне было 11 лет, я сделал свое лучшее открытие сегодня. Я увидел это — большую картину, на которой был изображен закованный в броню рыцарь на коне с собакой, ехавшей мимо дьявола и фигуру смерти. Я подумал, что это круто, — рассказывает Ворган. Поделиться

Он забрал найденную картину домой и она в течение 12 лет занимала почетное место среди его коллекции в сарае.

Гравюра Альбрехта Дюрера с 500-летней историей

Сначала он даже не имел никаких планов по этой картине. Он просто чувствовал, что в ней есть нечто особенное.

Во сколько оценили найденную британцем 500-летнюю гравюру Дюрера

Однако недавно мужчина начал избавляться от собранного антиквариата. В частности, он также решил выяснить, стоит ли что-то найденная им гравюра.

Я пошел к директору аукциона редких книг в Личфилде Джиме Спенсере, чтобы узнать больше о моей картине и увидеть, сколько она может стоить. Когда я показал ему картину, он был шокирован, его трясло. Оказывается, это была оригинальная версия картины "Рыцарь, смерть и дьявол", написанная современником Рафаэля и Леонардо да Винчи и одним из самых уважаемых художников эпохи Возрождения Альбрехтом Дюрером, — отметил Ворган. Поделиться

Картину отнесли в Британский музей, чтобы эксперты подтвердили ее подлинность. Выяснилось, что картина — настоящая, 500-летняя гравюра.

В сентябре 2024 года она была выставлена на аукцион и, к удивлению мужчины, продана почти за 27 тыс фунтов. Победителем торгов стал немецкий коллекционер, который заплатит 33 390 фунтов.

Деньги от продаж картины Марк планирует потратить на новую машину.