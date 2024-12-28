Британець Марк Ворган випадково знайшов на смітнику гравюру класика художнього мистецтва епохи Відродження Альбрехта Дюрера, яку зміг продати за кругленьку суму.
Головні тези:
- Британець Марк Ворган знайшов на смітнику рідкісну 500-річну гравюру класика художнього мистецтва Альбрехта Дюрера.
- Після зберігання картини в колекції протягом 12 років, Ворган продав її на аукціоні за значну суму.
- Гравюру визначили як оригінальну версію картини “Лицар, смерть і диявол” Альбрехта Дюрера.
- Знайдена гравюра була продана німецькому колекціонеру на аукціоні за 33 тис фунтів.
- Зароблені кошти Марк планує витратити на придбання нової автомобіля.
Що відомо про дивовижну історію знахідки гравюри всесвітньо відомого художника
Він забрав знайдену картину додому і вона протягом 12 років займала почесне місце серед його колекції у сараї.
Спочатку він навіть не мав ніяких планів щодо цієї картини. Він просто відчував, що у ній є щось особливе.
У скільки оцінили знайдену британцем 500-річну гравюру Дюрера
Однак нещодавно чоловік почав позбавлятись від зібраного антикваріату. Зокрема, він також вирішив з’ясувати, чи вартує чогось знайдена ним гравюра.
Картину віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили її автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, 500-річна гравюра.
У вересні 2024 року вона була виставлена на аукціон і, на здивування чоловіка, продана майже за 27 тис фунтів. Переможцем торгів став німецький колекціонер, який заплатить 33 тис 390 фунтів.
Гроші від продажу картини Марк планує витратити на нову машину.
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