Що відомо про дивовижну історію знахідки гравюри всесвітньо відомого художника

Я навіть створив власну "антикварну крамницю" в сараї моєї тітки, щоб зберігати старі речі, які я знаходив. Коли мені було 11 років, я зробив своє найкраще відкриття на сьогодні. Я побачив це — велику картину, на якій був зображений закутий у броню лицар на коні з собакою, який їхав повз диявола і фігуру смерті. Я подумав, що це круто, — розповідає Ворган. Поширити

Він забрав знайдену картину додому і вона протягом 12 років займала почесне місце серед його колекції у сараї.

Гравюра Альбрехта Дюрера з 500-річною історією

Спочатку він навіть не мав ніяких планів щодо цієї картини. Він просто відчував, що у ній є щось особливе.

У скільки оцінили знайдену британцем 500-річну гравюру Дюрера

Однак нещодавно чоловік почав позбавлятись від зібраного антикваріату. Зокрема, він також вирішив з’ясувати, чи вартує чогось знайдена ним гравюра.

Я пішов до директора аукціону рідкісних книжок у Лічфілді Джима Спенсера, щоб дізнатися більше про мою картину і побачити, скільки вона може коштувати. Коли я показав йому картину, він був шокований, його аж трусило. Виявляється, це була оригінальна версія картини "Лицар, смерть і диявол", написана сучасником Рафаеля і Леонардо да Вінчі та одним з найбільш шанованих художників епохи Відродження Альбрехтом Дюрером, — зазначив Ворган. Поширити

Картину віднесли до Британського музею, щоб експерти підтвердили її автентичність. З'ясувалось, що картина — справжня, 500-річна гравюра.

У вересні 2024 року вона була виставлена на аукціон і, на здивування чоловіка, продана майже за 27 тис фунтів. Переможцем торгів став німецький колекціонер, який заплатить 33 тис 390 фунтів.

Гроші від продажу картини Марк планує витратити на нову машину.