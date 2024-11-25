Мужчину из Южной Кореи сочли виновным в попытке уклониться от обязательного прохождения военной службы путем умышленного набора лишнего веса.

Что известно о попытках жителя Южной Кореи поправиться для уклонения от военной службы

По законодательству, в Южной Корее все мужчины старше 18 лет должны пройти военную службу на срок не менее 18 месяцев.

Армия Южной Кореи

По результатам первого медицинского осмотра мужчину сочли пригодным для прохождения военной службы.

Однако уже в конце обследования у мужчины обнаружили ожирение, поскольку его вес составлял 102 кг при росте 169 сантиметров. Таким образом, индекс массы его тела составлял 35,8.

Учитывая это, его признали пригодным для прохождения военной службы на не боевой должности.

Однако впоследствии суд признал мужчину виновным в попытке избежать военной службы посредством умышленного набора лишнего веса.

Виновным также был признан второй обвиняемый, который и посоветовал ему набрать вес.

Однако друг отрицает свою вину и заявляет, что никогда не ожидал, что его товарищ предпримет такие шаги, чтобы избежать службы в армии.

Суд приговорил уклоняющегося к 1 году тюремного заключения условно, а его друг получил условный срок на 6 месяцев.

Что известно о ликвидации нескольких схем уклоняющихся в Украине

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу. Организаторам сделок грозит до девяти лет тюрьмы.

За суммы до 20 тысяч долларов США они помогали уклоняющимся избежать призыва и убежать за пределы Украины на основании фиктивных документов.

Так, в Киеве задержан 35-летний тренер по боксу, а также столичный студент, которые планировали "заработать" на трудоустройстве призывников на предприятие критической инфраструктуры.

Речь идет об одной из крупнейших полиграфических компаний Киевской области, имеющей возможность бронировать своих работников.

В Хмельницкой области подозрение объявили заместителю начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК). Последний продавал военнообязанным фиктивные справки о расстройстве психического здоровья.

В Запорожье задержан местный житель, когда он брал деньги за фиктивное заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к службе по состоянию здоровья.