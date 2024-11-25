Чоловіка з Південної Кореї визнали винним у спробі ухилитись від обов'язкового проходження військової служби шляхом умисного набору зайвої ваги.

Що відомо про спроби жителя Південної Кореї погладшати для ухилення від військової служби

За законодавством, у Південній Кореї всі чоловіки старше 18 років мають пройти військову службу терміном щонайменше 18 місяців.

Армія Південної Кореї

За результатами першого медичного осмотру чоловіка визнали придатним для проходження військової служби.

Однак вже наприкінці обслідування у чоловіка виявили ожиріння, оскільки його вага складала 102 кг при зрості 169 сантиметрів. Таким чином індекс маси його тіла складав 35,8.

З огляду на це його визнали придатним для проходження військової служби на не бойовій посаді.

Однак згодом суд визнав чоловіка винним у спробі уникнути військової служби за допомогою умисного набору зайвої ваги.

Винним також було визнано друга обвинувачуваного, який і порадив йому набрати вагу.

Однак друг заперечує свою провину і заявляє, що ніколи не чекав, що його товариш вдасться до таких кроків аби уникнути служби в армії.

Суд засудив ухилянта до 1 року тюремного ув’язнення умовно, а його друг отримав умовний термін на 6 місяців.

Що відомо про ліквідацію кількох схем для ухилянтів в Україні

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