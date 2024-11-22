Что известно о поразительном рекорде ДоннаДжин Уайлд

Сама женщина рассказывает, что иногда ей приходилось сдерживать слезы радости и эмоции, чтобы продолжать.

Я все еще чувствовала себя достаточно сильной и нацелилась на большое количество отжиманий за следующие 17 минут, — рассказывает рекордсменка. Поделиться

Где-то в конце женщина почувствовала, что ее плечо вывихнулось и управилось.

При этом ДоннаДжин Уайлд имеет 12 внуков и страдает поперечным миелитом, который вызывает воспаление обеих сторон спинного мозга, что приводит к сильной боли в тех участках конечностей, на которые она опирается.

Эта хроническая боль и онемение, с которыми она сталкивается каждый день, помогли ей быть способной делать планку, несмотря на боль. Я думаю, что модель для человека, установившего мировой рекорд, официально потрясающая, но она официально ошеломляет всю свою жизнь, — отметил ее муж Рэнди. Поделиться

До этого ДоннаДжин Уайлд установила другой мировой рекорд среди женщин, простояв в планке 4,5 часа.

Что известно о ДоннаДжине Уайлд

ДоннаДжин, страдающая хронической болью в руках и кистях, говорит, что на рекорд ее мотивировали 12 внуков и школьники, поддерживавшие женщину в ее стремлении. Сама же она привыкла преодолевать невзгоды и никогда не жаловаться.

Обычно ДоннаДжин стоит в планке до трех часов в день. Женщина включила это упражнение в распорядок дня 12 лет назад после того, как сломала запястье и обнаружила, что не может бегать или поднимать тяжести в гипсе.