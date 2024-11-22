Жительница Канады установила впечатляющий мировой рекорд — видео
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Мир
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Жительница Канады установила впечатляющий мировой рекорд — видео

Guinness World Records
ДоннаДжин Уайлд
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58-летняя жительница канадской Альберты ДоннаДжин Уайлд установила новый мировой рекорд, сделав 1 тыс 575 отжиманий в течение часа.

Главные тезисы

  • ДоннаДжин Уайлд из канадской Альберты установила новый мировой рекорд, сделав 1 тыс. 575 отжиманий в течение часа.
  • Несмотря на болезнь - поперечный миелит, она стоит в планке до 3 часов в день и включает это упражнение в свой распорядок дня после травмы запястья.
  • Мотивацией для женщины стали 12 внуков и школьники, которые поддерживали ее в стремлении к достижению рекорда в отжиманиях.
  • ДоннаДжин Уайлд ранее также установила другой мировой рекорд среди женщин по продолжительности стояния в планке – 4,5 часа.
  • Хроническая боль и ограничения не помешали женщине достичь своей цели и вдохновить других своим примером самоотверженности.

Что известно о поразительном рекорде ДоннаДжин Уайлд

Сама женщина рассказывает, что иногда ей приходилось сдерживать слезы радости и эмоции, чтобы продолжать.

Я все еще чувствовала себя достаточно сильной и нацелилась на большое количество отжиманий за следующие 17 минут, — рассказывает рекордсменка.

Где-то в конце женщина почувствовала, что ее плечо вывихнулось и управилось.

При этом ДоннаДжин Уайлд имеет 12 внуков и страдает поперечным миелитом, который вызывает воспаление обеих сторон спинного мозга, что приводит к сильной боли в тех участках конечностей, на которые она опирается.

Эта хроническая боль и онемение, с которыми она сталкивается каждый день, помогли ей быть способной делать планку, несмотря на боль. Я думаю, что модель для человека, установившего мировой рекорд, официально потрясающая, но она официально ошеломляет всю свою жизнь, — отметил ее муж Рэнди.

До этого ДоннаДжин Уайлд установила другой мировой рекорд среди женщин, простояв в планке 4,5 часа.

Что известно о ДоннаДжине Уайлд

ДоннаДжин, страдающая хронической болью в руках и кистях, говорит, что на рекорд ее мотивировали 12 внуков и школьники, поддерживавшие женщину в ее стремлении. Сама же она привыкла преодолевать невзгоды и никогда не жаловаться.

Обычно ДоннаДжин стоит в планке до трех часов в день. Женщина включила это упражнение в распорядок дня 12 лет назад после того, как сломала запястье и обнаружила, что не может бегать или поднимать тяжести в гипсе.

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