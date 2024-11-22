Жителька Канади встановила вражаючий світовий рекорд — відео
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Жителька Канади встановила вражаючий світовий рекорд — відео

Guinness World Records
ДоннаДжин Вайлд

58-річница жителька канадської Альберти ДоннаДжин Вайлд встановила новий світовий рекорд, зробивши 1 тис 575 відтискань протягом години. 

Головні тези:

  • ДоннаДжин Вайлд встановила світовий рекорд, зробивши 1 тис. 575 відтискань за годину.
  • Жінка страждає від поперечного мієліту, проте цей хронічний біль не завадив їй подолати виклик.
  • ДоннаДжин регулярно стоїть у планці до 3 годин на день, включивши цю вправу у свій розпорядок дня після травми зап'ястя.
  • Мотивацією для жінки стали 12 онуків та школярі, які підтримували її в прагненні досягнення рекорду.
  • ДоннаДжин Вайлд вже раніше встановила інший світовий рекорд серед жінок за тривалістю стояння в планці - 4,5 години.

Що відомо про вражаючий рекорд ДоннаДжин Вайлд 

Сама жінка розповідає, що час від час їй доводилось стримувати сльози радості та емоції, щоб продовжувати.

Я все ще відчувала себе досить сильною та націлилася на велику кількість відтискань за наступні 17 хвилин, — розповідає рекордсменка.

Десь наприкінці жінка відчула, що її плече вивихнулося і вправилося.

При цьому ДоннаДжин Вайлд має 12 онуків і страждає від поперечного мієліту, який викликає запалення обох боків спинного мозку, що призводить до сильного болю у тих ділянках кінцівок, на які вона спирається.

Цей хронічний біль і оніміння, з якими вона стикається щодня, допомогли їй бути здатною робити планку попри на біль. Я думаю, що модель для людини, яка встановила світовий рекорд, офіційно приголомшлива, але вона офіційно приголомшує все своє життя, — зазначив її чоловік Ренді.

До цього ДоннаДжин Вайлд встановила інший світовий рекорд серед жінок, простоявши в планці 4,5 години.

Що відомо про ДоннаДжин Вайлд

ДоннаДжин, яка страждає від хронічного болю в руках і кистях, каже, що на рекорд її мотивували 12 онуків і школярі, які підтримували жінку в її прагненні. Сама ж вона звикла долати негаразди і ніколи не скаржитися.

Зазвичай ДоннаДжин стоїть у планці до трьох годин щодня. Жінка включила цю вправу у свій розпорядок дня 12 років тому після того, як зламала зап'ястя і виявила, що не може бігати або піднімати тяжкості в гіпсі.

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