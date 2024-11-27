"Злая Мавка". Ukraїner создал анимационный проект о женском движении сопротивления на ТОТ — видео

Ukraїner запустил анимационный проект о женском движении сопротивления оккупантам

Логвиненко отметил, что у его команды были контакты с сотнями украинцев на оккупированных территориях, которые на 100% наши. И это интервью Ukraїner создал после долгих месяцев раздумий, как подсветить тех, кто борется и не сдается.

Здесь изменены голоса, вместо настоящих лиц — обиды, а интервью берет Юлия Тимошенко. Один из самых сложных разговоров, но и здесь с юмором, надеждой и большой порцией вдохновения. Вокруг этого разговора агентство Постмен делает коммуникационную кампанию, а по нескольким городам страны благодаря Big Media висят билборды с напоминанием, что на оккупированных территориях все еще остаются активные украинцы и продолжающие бороться украинки. Богдан Логвиненко Основатель проекта Ukraїner

Логвиненко поблагодарил всю команду за проект.

Надеюсь, вам отзовется этот разговор и вы обязательно о нем напишете. Ибо то, что вдохновляет девушек продолжать бороться там, — умеренность их работы здесь.

Женское движение сопротивления на ТОТ "Злая Мавка": что известно

"Злая Мавка" — это исключительно женское движение сопротивления, которое избрало методы ненасильственной борьбы с оккупантами. Он возник в Мелитополе в начале 2023 года, когда открытое сопротивление россиянам стало практически невозможным.

Участницы движения — малки — не знакомы друг с другом, действуют анонимно, развешивают плакаты, открытки, распространяют правдивые новости (в противоположность русским лживым) и пытаются сделать все, чтобы оккупанты не чувствовали себя спокойно.

"Злая Мовка"

«Злая Мавка» работает онлайн через телеграмм-канал с чатом и на местах в оккупированных населенных пунктах. Логотип движения — изображение трех женщин, символизирующих трех основательниц. Одна из них — в традиционной украинской одежде, вторая — со скалкой в руках, а третья — в более современной женской одежде. Такие образы неслучайны: они превращают то, что принято считать стереотипными изображениями женщин, в символы женской силы.

Женщины избрали путь именно ненасильственного сопротивления, чтобы делать российским оккупантам пакости и напоминать, что им в Мелитополе не рады. Когда планировали свою деятельность, мальчишки не думали, что это наберет обороты и превратится в большое женское движение. Ведь с соображений безопасности начинали в узком кругу подруг. Поделиться

Сейчас в движении есть последовательницы от Донбасса до Крыма. Мавки создали телеграмм-бот, чтобы участницы движения могли удобно общаться с его лидерами и получать от них задачи.

"Деньги Мавки"

Активистки гордятся всеми своими акциями. Одна из самых любимых — «Деньги Мавки», в рамках которой участницы «редизайнили» рубли и добавляли на них изображение словечек. Такие банкноты распространялись в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе и Ялте. Со временем увидели даже на территории Кубани (РФ).

Также любимой акцией стала «Кухня Мавки». Сначала женщины только распространяли плакаты с призывом к кафирам быть внимательными к тому, что они пьют или едят. Впоследствии участницы движения получили доступ к кухне, на которой питались россияне, и добавили к еде слабительное средство. Позже повторили то же самое с домашним алкоголем

Еще одной важной частью работы «Злой Мавки» является создание еженедельной газеты с новостями. Ведь на оккупированных территориях сложно получить доступ к правдивой информации.