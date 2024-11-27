"Злая Мавка". Ukraїner создал анимационный проект о женском движении сопротивления на ТОТ — видео

Основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко представил анимационное интервью, которое поддерживает украинцев на временно оккупированных территориях. Прототипами героинь видео стали реальные подпольщицы, сопротивляющиеся российским оккупантам на ТОТ.
Главные тезисы
- Женское движение “Злая Мавка” борется с оккупантами на ТОТ, используя методы ненасильственного сопротивления и распространение правдивой информации.
- Участницы действуют анонимно, проводят акции и распространяют газету с новостями на оккупированных территориях.
- Проект Ukraїner создал анимационное интервью, поддерживающее украинцев и показывающее реальные истории сопротивления женщин на ТОТ.
- Движение “Злая Мавка” символизирует женскую силу и решительность в борьбе за свободу на оккупированных территориях.
- Активистки проводят акции, такие как “Деньги Мавки” и “Кухня Мавки”, направленные на привлечение внимания к оккупации и сопротивлению оккупантам.
Ukraїner запустил анимационный проект о женском движении сопротивления оккупантам
Логвиненко отметил, что у его команды были контакты с сотнями украинцев на оккупированных территориях, которые на 100% наши. И это интервью Ukraїner создал после долгих месяцев раздумий, как подсветить тех, кто борется и не сдается.
Логвиненко поблагодарил всю команду за проект.
Надеюсь, вам отзовется этот разговор и вы обязательно о нем напишете. Ибо то, что вдохновляет девушек продолжать бороться там, — умеренность их работы здесь.
Женское движение сопротивления на ТОТ "Злая Мавка": что известно
"Злая Мавка" — это исключительно женское движение сопротивления, которое избрало методы ненасильственной борьбы с оккупантами. Он возник в Мелитополе в начале 2023 года, когда открытое сопротивление россиянам стало практически невозможным.
Участницы движения — малки — не знакомы друг с другом, действуют анонимно, развешивают плакаты, открытки, распространяют правдивые новости (в противоположность русским лживым) и пытаются сделать все, чтобы оккупанты не чувствовали себя спокойно.
«Злая Мавка» работает онлайн через телеграмм-канал с чатом и на местах в оккупированных населенных пунктах. Логотип движения — изображение трех женщин, символизирующих трех основательниц. Одна из них — в традиционной украинской одежде, вторая — со скалкой в руках, а третья — в более современной женской одежде. Такие образы неслучайны: они превращают то, что принято считать стереотипными изображениями женщин, в символы женской силы.
Сейчас в движении есть последовательницы от Донбасса до Крыма. Мавки создали телеграмм-бот, чтобы участницы движения могли удобно общаться с его лидерами и получать от них задачи.
Активистки гордятся всеми своими акциями. Одна из самых любимых — «Деньги Мавки», в рамках которой участницы «редизайнили» рубли и добавляли на них изображение словечек. Такие банкноты распространялись в Мелитополе, Бердянске, Токмаке, Каховке, Симферополе, Севастополе и Ялте. Со временем увидели даже на территории Кубани (РФ).
Также любимой акцией стала «Кухня Мавки». Сначала женщины только распространяли плакаты с призывом к кафирам быть внимательными к тому, что они пьют или едят. Впоследствии участницы движения получили доступ к кухне, на которой питались россияне, и добавили к еде слабительное средство. Позже повторили то же самое с домашним алкоголем
Еще одной важной частью работы «Злой Мавки» является создание еженедельной газеты с новостями. Ведь на оккупированных территориях сложно получить доступ к правдивой информации.
Пусть каждый день эти чудовища рашистские видят, что нас не сломать и никогда мы не будем "россиянами", — говорят "Злые Мавки".
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