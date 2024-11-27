"Зла Мавка". Ukraїner створив анімаційний проєкт про жіночий рух опору на ТОТ — відео

Засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко представив анімаційне інтерв’ю, яке має на меті підтримати українців на тимчасово окупованих територіях. Прототипами героїнь відео стали реальні підпільниці, які чинять опір російським окупантам на ТОТ.
Головні тези:
- Жіночий рух опору “Зла Мавка” на ТОТ виник у Мелітополі у 2023 році і спрямований на ненасильницьку боротьбу з окупантами.
- Учасниці руху діють анонімно, розвішують плакати, розповсюджують правдиві новини та виконують акції проти російських окупантів.
- Учасниці “Злої Мавки” використовують телеграм-канал та чатбот для комунікації та координації акцій.
- Рух символізує жіночу силу та рішучість в боротьбі за свободу на окупованих територіях.
Ukraїner запустив анімаційний проєкт про жіночий рух опору окупантам
Логвиненко зауважив, що в його команди були контакти з сотнями українців на окупованих територіях, які на 100% наші. І це інтервʼю Ukraїner створив після довгих місяців роздумів, як підсвітити тих, хто бореться і не здається.
Логвиненко подякував усій команді за проєкт.
Сподіваюсь, вам відгукнеться ця розмова і ви обовʼязково про неї напишете. Бо те, що надихає дівчат продовжувати боротись там — помірність їхньої роботи тут.
Жіночий рух опору на ТОТ “Зла Мавка”: що відомо
“Зла Мавка» — це винятково жіночий рух опору, який обрав методи ненасильницької боротьби з окупантами. Він виник у Мелітополі на початку 2023 року, коли відкритий спротив росіянам став практично неможливим.
Учасниці руху — мавки — не знайомі одна з одною, діють анонімно, розвішують плакати, листівки, розповсюджують правдиві новини (на противагу російським брехливим) і намагаються зробити все, щоб окупанти не почувалися спокійно.
«Зла Мавка» працює онлайн через телеграм-канал із чатботом та на місцях в окупованих населених пунктах. Логотип руху — зображення трьох жінок, що символізує трьох засновниць. Одна з них — у традиційному українському вбранні, друга — з качалкою в руках, а третя — у більш сучасному жіночому одязі. Такі образи невипадкові: вони перетворюють те, що заведено вважати стереотипними зображеннями жінок, на символи жіночої сили.
Зараз у руху є послідовниці від Донеччини до Криму. Мавки створили телеграм-бот, щоб учасниці руху могли зручно комунікувати з його лідерками й отримувати від них завдання.
Активістки пишаються всіма своїми акціями. Одна з найулюбленіших — «Гроші Мавки», у межах якої учасниці «редизайнили» рублі й додавали на них зображення мавок. Такі банкноти розповсюджували в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті. А з часом побачили навіть на території Кубані (РФ).
Також улюбленою акцією стала «Кухня Мавки». Спочатку жінки лише розповсюджували плакати із закликом до окупантів бути уважними до того, що вони п’ють чи їдять. А згодом учасниці руху отримали доступ до кухні, на якій харчувалися росіяни, і додали до їжі проносний засіб. Пізніше повторили те саме з домашнім алкоголем
Ще однією важливою частиною роботи «Злої Мавки» є створення щотижневої газети з новинами. Адже на окупованих територіях важко отримати доступ до правдивої інформації.
Хай кожен день ці потвори рашистські бачать, що нас не зламати і ніколи ми не будемо “росіянами”, — кажуть “Злі Мавки”.
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