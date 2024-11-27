"Зла Мавка". Ukraїner створив анімаційний проєкт про жіночий рух опору на ТОТ — відео

Засновник проєкту Ukrainer Богдан Логвиненко представив анімаційне інтерв’ю, яке має на меті підтримати українців на тимчасово окупованих територіях. Прототипами героїнь відео стали реальні підпільниці, які чинять опір російським окупантам на ТОТ.

Ukraїner запустив анімаційний проєкт про жіночий рух опору окупантам

Логвиненко зауважив, що в його команди були контакти з сотнями українців на окупованих територіях, які на 100% наші. І це інтервʼю Ukraїner створив після довгих місяців роздумів, як підсвітити тих, хто бореться і не здається.

Тут змінені голоси, замість справжніх облич — образи, а інтервʼю бере Юлія Тимошенко. Одна з найскладніших розмов, але і тут з гумором, надією та великою порцією натхнення. Довкола цієї розмови агенція Постмен робить комунікаційну кампанію, а по кількох містах країни завдяки Big Media висять білборди з нагадуванням, що на окупованих територіях усе ще залишаються активні українці та українки, що продовжують боротися. Богдан Логвиненко Засновник проєкту Ukraїner

Логвиненко подякував усій команді за проєкт.

Сподіваюсь, вам відгукнеться ця розмова і ви обовʼязково про неї напишете. Бо те, що надихає дівчат продовжувати боротись там — помірність їхньої роботи тут.

Жіночий рух опору на ТОТ “Зла Мавка”: що відомо

“Зла Мавка» — це винятково жіночий рух опору, який обрав методи ненасильницької боротьби з окупантами. Він виник у Мелітополі на початку 2023 року, коли відкритий спротив росіянам став практично неможливим.

Учасниці руху — мавки — не знайомі одна з одною, діють анонімно, розвішують плакати, листівки, розповсюджують правдиві новини (на противагу російським брехливим) і намагаються зробити все, щоб окупанти не почувалися спокійно.

“Зла Мавка”

«Зла Мавка» працює онлайн через телеграм-канал із чатботом та на місцях в окупованих населених пунктах. Логотип руху — зображення трьох жінок, що символізує трьох засновниць. Одна з них — у традиційному українському вбранні, друга — з качалкою в руках, а третя — у більш сучасному жіночому одязі. Такі образи невипадкові: вони перетворюють те, що заведено вважати стереотипними зображеннями жінок, на символи жіночої сили.

Жінки обрали шлях саме ненасильницького спротиву, щоб робити російським окупантам капості й нагадувати, що їм у Мелітополі не раді. Коли планували свою діяльність, мавки не думали, що це набере обертів і перетвориться на великий жіночий рух. Адже з міркувань безпеки починали у вузькому колі подруг. Поширити

Зараз у руху є послідовниці від Донеччини до Криму. Мавки створили телеграм-бот, щоб учасниці руху могли зручно комунікувати з його лідерками й отримувати від них завдання.

“Гроші Мавки”

Активістки пишаються всіма своїми акціями. Одна з найулюбленіших — «Гроші Мавки», у межах якої учасниці «редизайнили» рублі й додавали на них зображення мавок. Такі банкноти розповсюджували в Мелітополі, Бердянську, Токмаку, Каховці, Сімферополі, Севастополі та Ялті. А з часом побачили навіть на території Кубані (РФ).

Також улюбленою акцією стала «Кухня Мавки». Спочатку жінки лише розповсюджували плакати із закликом до окупантів бути уважними до того, що вони п’ють чи їдять. А згодом учасниці руху отримали доступ до кухні, на якій харчувалися росіяни, і додали до їжі проносний засіб. Пізніше повторили те саме з домашнім алкоголем

Ще однією важливою частиною роботи «Злої Мавки» є створення щотижневої газети з новинами. Адже на окупованих територіях важко отримати доступ до правдивої інформації.