Зловещее событие. Эксперт бьет тревогу из-за неожиданного решения Китая

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что впервые в истории ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли в море одновременно на всех своих авианосцах. Вполне возможно, это один из элементов подготовки к вторжению КНР в Тайвань.
Главные тезисы
- Китай готовится к возможному вторжению в Тайвань.
- Потенциальное столкновение авианосных групп Китая и США в Тихом океане может привести к непредсказуемым последствиям.
- Британский обозреватель рассматривает возможные сценарии войны за Тайвань, указывая на ключевые отличия от морских сражений Второй мировой войны.
К чему может готовиться Китай
Последние решения и действия официального Пекина проанализировал военный обозреватель Дэвид Акс.
По его словам, в море вышли китайские авианосцы "Ляонин", "Шаньдун", а также новейший и лучший из всех — "Фуцзянь".
Последний проводит испытания в Желтом море, а "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня.
Что касается "Ляонина", то он находился в Филиппинском море к востоку от потенциальной цели.
Как может выглядеть война за Тайвань
Британский обозреватель предполагает, что в военное время китайские авианосцы могли бы защищать десант, пересекающий Тайваньский пролив, и наносить воздушные удары по тайваньским силам на разных направлениях.
Кроме того, вполне вероятным остается выход в Тихий океан, чтобы противостоять американским авианосным группам, направляющимся на защиту Тайваня.
Как отмечает Акс, во время Второй мировой войны японский и американский флоты, который период времени все же были примерно равны по количеству авианосцев и самолетов-носителей.
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