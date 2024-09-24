Зловещее событие. Эксперт бьет тревогу из-за неожиданного решения Китая

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что впервые в истории ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли в море одновременно на всех своих авианосцах. Вполне возможно, это один из элементов подготовки к вторжению КНР в Тайвань.

К чему может готовиться Китай

Последние решения и действия официального Пекина проанализировал военный обозреватель Дэвид Акс.

По его словам, в море вышли китайские авианосцы "Ляонин", "Шаньдун", а также новейший и лучший из всех — "Фуцзянь".

Последний проводит испытания в Желтом море, а "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня.

Что касается "Ляонина", то он находился в Филиппинском море к востоку от потенциальной цели.

Хотя "Фуцзянь" еще не находится на вооружении, но скоро будет. Когда он присоединится к флоту, Китай станет второй в мире авианосной силой — опередит двухпалубные Королевские ВМС и ВМС Индии, но все еще будет следовать за ВМС США, у которых 11 авианосцев, — пишет Дэвид Акс. Поделиться

Как может выглядеть война за Тайвань

Британский обозреватель предполагает, что в военное время китайские авианосцы могли бы защищать десант, пересекающий Тайваньский пролив, и наносить воздушные удары по тайваньским силам на разных направлениях.

Кроме того, вполне вероятным остается выход в Тихий океан, чтобы противостоять американским авианосным группам, направляющимся на защиту Тайваня.

Потенциальное столкновение боевых групп авианосцев-соперников на просторах Тихого океана может напомнить наиболее апокалиптические морские сражения Тихоокеанской кампании Второй мировой войны, но есть ключевое отличие. Поделиться

Как отмечает Акс, во время Второй мировой войны японский и американский флоты, который период времени все же были примерно равны по количеству авианосцев и самолетов-носителей.