Зловещее событие. Эксперт бьет тревогу из-за неожиданного решения Китая
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Зловещее событие. Эксперт бьет тревогу из-за неожиданного решения Китая

китайский авианосец
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Источник:  The Telegraph

Издание The Telegraph обращает внимание на то, что впервые в истории ВМС Народно-освободительной армии Китая вышли в море одновременно на всех своих авианосцах. Вполне возможно, это один из элементов подготовки к вторжению КНР в Тайвань.

Главные тезисы

  • Китай готовится к возможному вторжению в Тайвань.
  • Потенциальное столкновение авианосных групп Китая и США в Тихом океане может привести к непредсказуемым последствиям.
  • Британский обозреватель рассматривает возможные сценарии войны за Тайвань, указывая на ключевые отличия от морских сражений Второй мировой войны.

К чему может готовиться Китай

Последние решения и действия официального Пекина проанализировал военный обозреватель Дэвид Акс.

По его словам, в море вышли китайские авианосцы "Ляонин", "Шаньдун", а также новейший и лучший из всех — "Фуцзянь".

Последний проводит испытания в Желтом море, а "Шаньдун" находился в Южно-Китайском море к западу от Тайваня.

Что касается "Ляонина", то он находился в Филиппинском море к востоку от потенциальной цели.

Хотя "Фуцзянь" еще не находится на вооружении, но скоро будет. Когда он присоединится к флоту, Китай станет второй в мире авианосной силой — опередит двухпалубные Королевские ВМС и ВМС Индии, но все еще будет следовать за ВМС США, у которых 11 авианосцев, — пишет Дэвид Акс.

Как может выглядеть война за Тайвань

Британский обозреватель предполагает, что в военное время китайские авианосцы могли бы защищать десант, пересекающий Тайваньский пролив, и наносить воздушные удары по тайваньским силам на разных направлениях.

Кроме того, вполне вероятным остается выход в Тихий океан, чтобы противостоять американским авианосным группам, направляющимся на защиту Тайваня.

Потенциальное столкновение боевых групп авианосцев-соперников на просторах Тихого океана может напомнить наиболее апокалиптические морские сражения Тихоокеанской кампании Второй мировой войны, но есть ключевое отличие.

Как отмечает Акс, во время Второй мировой войны японский и американский флоты, который период времени все же были примерно равны по количеству авианосцев и самолетов-носителей.

То, что китайцы отправили в море сразу три авианосца, впечатляет, и является зловещим событием для Тайваня. Но это менее впечатляюще, чем гораздо больший флот, который американцы могли бы отправить к Тайваню. И это хорошая новость для тайванцев.

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