Зловісна подія. Експерт б'є на сполох через несподіване рішення Китаю

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що вперше в історії ВМС Народно-визвольної армії Китаю вийшли в море одночасно на усіх своїх авіаносцях. Цілком можливо, це є одним з елементів підготовки до вторгнення КНР у Тайвань.

До чого може готуватися Китай

Останні рішення та дії офіційного Пекіна проаналізував військовий оглядач Девід Акс.

За його словами, у море вийшли китайські авіаносці "Ляонін", "Шаньдун", а також новітній та найкращий з усіх — "Фуцзянь".

Останній проводить випробування в Жовтому морі, а "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню.

Що стосується "Ляонін", то він знаходився у Філіппінському морі на схід від потенційної цілі.

Хоча "Фуцзянь" ще не перебуває на озброєнні, але незабаром буде. Коли він приєднається до флоту, Китай стане другою у світі авіаносною силою — випередить двопалубні Королівські ВМС і ВМС Індії, але все ще плистиме слідом за ВМС США, у яких 11 авіаносців, — пише Девід Акс. Поширити

Як може виглядати війна за Тайвань

Британський оглядач припускає, що у воєнний час китайські авіаносці могли б захищати десант, що перетинає Тайванську протоку, і завдавати повітряних ударів по тайванських силах з різних напрямків.

Окрім того, цілком ймовірним залишається вихід в Тихий океан, щоб протистояти американським авіаносним групам, що прямують на захист Тайваню.

Потенційне зіткнення бойових груп авіаносців-суперників на просторах Тихого океану може нагадати найбільш апокаліптичні морські битви Тихоокеанської кампанії Другої світової війни, але є ключова відмінність. Поширити

Як зазначає Акс, під час Другої світової війни японський і американський флоти який період часу все-таки були приблизно рівними за кількістю авіаносців і літаків-носіїв.