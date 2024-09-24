Зловісна подія. Експерт б'є на сполох через несподіване рішення Китаю

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що вперше в історії ВМС Народно-визвольної армії Китаю вийшли в море одночасно на усіх своїх авіаносцях. Цілком можливо, це є одним з елементів підготовки до вторгнення КНР у Тайвань.
Головні тези:
- Китай готується до можливого вторгнення у Тайвань.
- Потенційне зіткнення авіаносних груп Китаю та США на Тихому океані може мати непередбачувані наслідки.
- Британський оглядач розглядає можливі сценарії війни за Тайвань, вказуючи на ключові відмінності від морських битв Другої світової війни.
До чого може готуватися Китай
Останні рішення та дії офіційного Пекіна проаналізував військовий оглядач Девід Акс.
За його словами, у море вийшли китайські авіаносці "Ляонін", "Шаньдун", а також новітній та найкращий з усіх — "Фуцзянь".
Останній проводить випробування в Жовтому морі, а "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню.
Що стосується "Ляонін", то він знаходився у Філіппінському морі на схід від потенційної цілі.
Як може виглядати війна за Тайвань
Британський оглядач припускає, що у воєнний час китайські авіаносці могли б захищати десант, що перетинає Тайванську протоку, і завдавати повітряних ударів по тайванських силах з різних напрямків.
Окрім того, цілком ймовірним залишається вихід в Тихий океан, щоб протистояти американським авіаносним групам, що прямують на захист Тайваню.
Як зазначає Акс, під час Другої світової війни японський і американський флоти який період часу все-таки були приблизно рівними за кількістю авіаносців і літаків-носіїв.
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