Зловісна подія. Експерт б'є на сполох через несподіване рішення Китаю
Категорія
Світ
Дата публікації

Зловісна подія. Експерт б'є на сполох через несподіване рішення Китаю

китайський авіаносець
Джерело:  The Telegraph

Видання The Telegraph звертає увагу на те, що вперше в історії ВМС Народно-визвольної армії Китаю вийшли в море одночасно на усіх своїх авіаносцях. Цілком можливо, це є одним з елементів підготовки до вторгнення КНР у Тайвань.

Головні тези:

  • Китай готується до можливого вторгнення у Тайвань.
  • Потенційне зіткнення авіаносних груп Китаю та США на Тихому океані може мати непередбачувані наслідки.
  • Британський оглядач розглядає можливі сценарії війни за Тайвань, вказуючи на ключові відмінності від морських битв Другої світової війни.

До чого може готуватися Китай

Останні рішення та дії офіційного Пекіна проаналізував військовий оглядач Девід Акс.

За його словами, у море вийшли китайські авіаносці "Ляонін", "Шаньдун", а також новітній та найкращий з усіх — "Фуцзянь".

Останній проводить випробування в Жовтому морі, а "Шаньдун" перебував у Південно-Китайському морі на захід від Тайваню.

Що стосується "Ляонін", то він знаходився у Філіппінському морі на схід від потенційної цілі.

Хоча "Фуцзянь" ще не перебуває на озброєнні, але незабаром буде. Коли він приєднається до флоту, Китай стане другою у світі авіаносною силою — випередить двопалубні Королівські ВМС і ВМС Індії, але все ще плистиме слідом за ВМС США, у яких 11 авіаносців, — пише Девід Акс.

Як може виглядати війна за Тайвань

Британський оглядач припускає, що у воєнний час китайські авіаносці могли б захищати десант, що перетинає Тайванську протоку, і завдавати повітряних ударів по тайванських силах з різних напрямків.

Окрім того, цілком ймовірним залишається вихід в Тихий океан, щоб протистояти американським авіаносним групам, що прямують на захист Тайваню.

Потенційне зіткнення бойових груп авіаносців-суперників на просторах Тихого океану може нагадати найбільш апокаліптичні морські битви Тихоокеанської кампанії Другої світової війни, але є ключова відмінність.

Як зазначає Акс, під час Другої світової війни японський і американський флоти який період часу все-таки були приблизно рівними за кількістю авіаносців і літаків-носіїв.

Те, що китайці відправили в море одразу три авіаносці, вражає, і є зловісною подією для Тайваню. Але це менш вражаюче, ніж набагато більший флот, який американці могли б відправити до Тайваню. І це хороша новина для тайванців.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Міноборони Китаю продовжує залякувати агресією Тайвань
Міноборони Китаю
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай готується до вторгнення в Тайвань. Експерти вказали на ще один доказ
китайська армія
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сі Цзіньпін звинуватив США у провокуванні Китаю до нападу на Тайвань
Сі Цзіньпін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?