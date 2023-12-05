Президент Украины Владимир Зеленский наградил 36 украинских волонтеров отличием "Золотое сердце". Одного из них – посмертно.
Украинские волонтеры получили особые награды
Указом Владимира Зеленского наградой президента Украины «Золотое сердце» наградили 36 волонтеров.
Отмечается, что награда была присуждена за весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения.
Награду от президента получили:
Айвазян Алена Робертовна – волонтер, директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Хелп Арми Мира", г. Харьков;
Акимченков Олег Владимирович – волонтер общественной организации "Региональный центр устойчивого развития", г. Херсон;
Анисимов Владимир Владимирович – волонтера, Киевская область;
Варава Валентина Юрьевна – волонтер, руководительница общественной организации "Инициатива Е+", г. Киев;
Гончарова Юлия Евгеньевна – волонтер, г. Киев;
Грубенюк Татьяна Григорьевна – волонтер, директор благотворительного фонда "Возрождение Защитников Украины", г. Киев;
Дашкевич Николай Владимирович – волонтер, Киевская область;
Джалагония Давид Манучарович – волонтер, директор Всеукраинского благотворительного фонда помощи и развития "Хелп Групп", г. Полтава;
Заричанский Андрей Андреевич – волонтер, основатель благотворительного фонда "Семья Заричанских", г. Одесса;
Каптур Ирина Михайловна – волонтер, основатель благотворительной организации "Благотворительный фонд Ирины Каптур", г. Полтава;
Карташева Наталья Николаевна – волонтер благотворительного фонда "Южный-Берег", г. Одесса;
Квятковский Андрей Васильевич – президент благотворительной организации "Фонд семьи Квятковских", г. Львов;
Кеплер Папа Григорьевна – волонтер, основатель благотворительного фонда "Ощути", г. Киев;
Кобрин Олег Степанович – волонтер, предприниматель, благотворитель, основатель общества "ИНФРА-СПЕКТР", Киевская область;
Коваленко Александра Евгеньевна – волонтер, сопредседатель благотворительной организации "Благотворительный фонд Украины для героев", г. Ровно;
Коваль Юлия Олеговна – волонтер, г. Харьков;
Ковалев Дмитрий Александрович (посмертно) – волонтер благотворительной организации "Харьковский областной благотворительный фонд гуманитарной помощи", г. Харьков;
Крылов Денис Валерьевич – основатель благотворительной организации "Благотворительный фонд" Мир. Украина. Роды", г. Запорожье;
Кучер Людмила Владимировна – операционная руководительница общественной организации "УКРАИНЕР", Киевская область;
Лифарь Виталий Иванович – член благотворительной организации "Благотворительный фонд МОАС – Украина", г. Киев;
Ломовских Григорий Альбертович – волонтер, председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Благотворительный фонд "Рядом", г. Харьков;
Майборода Анна Анатольевна – волонтер, глава общественной организации "Патриот", Киевская область.
Мостенец Сергей Владимирович – волонтер, г. Киев;
Мостовой Максим Борисович – волонтер, глава общественной организации "Научно-практический центр "ЮНИТ", г. Киев;
Омельченко Юлия Александровна – волонтер благотворительного фонда "Сильные и Несокрушимые", г. Киев;
Рыбальченко Сергей Юрьевич – волонтер, член общественной организации "Центр гармоничного развития личности "ВЕЛЕТ", г. Херсон;
Рыбальченко Анастасия Ивановна – волонтер, член общественной организации "Центр гармоничного развития личности "ВЕЛЕ", г. Херсон;
Ройтберг Владислав Михайлович – волонтер Белоцерковской волонтерской группы, г. Киев;
Савинская Надежда Александровна – исполнительный директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Содействие", г. Киев;
Сердиченко Денис Петрович – волонтер, президент благотворительного фонда "Международная помощь "Добрый самарянин", г. Одесса;
Скиртач Татьяна Михайловна – волонтер, парамедикиня, г. Киев;
Слабко Андрей Михайлович – волонтер, медик общественной организации "Госпитальеры", г. Киев;
Таргонский Александр Сигизмундович – член благотворительной организации "Международный Благотворительный Фонд Владислава Стадника "Стальные крылья", г. Житомир;
Тира Юрий Степанович – волонтер благотворительной организации "Благотворительный фонд "Содружество Украины", г. Киев;
Тищенко Виктория Федоровна – волонтер, руководитель и основатель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Волонтеры: Взрослые-Детям", г. Харьков;
Трищенко Виктор Трофимович – волонтер, председатель Кировоградского областного отделения Всеукраинского объединения ветеранов, г. Кропивницкий;
Шевчук Юлия Николаевна – волонтер, член общественной организации "Научно-практический центр "ЮНИТ", г. Киев;
Шляпина Марина Геннадиевна – волонтер, председатель общественной организации "Путь к людям", Полтавская область;
Янченко Григорий Николаевич – волонтер, г. Херсон.
Международный день волонтера
Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году на 40-й сессии в специальной резолюции предложила правительствам отмечать 5 декабря как "Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития", призвав их осуществлять меры по побуждению людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги. как волонтеров.
В Украине волонтерское движение началось в 90-е годы, а официально его признали 10 декабря 2003 года.
Президентское отличие "Золотое сердце" по случаю Международного дня волонтеров, который отмечается 5 декабря, началось в прошлом году. Тогда Зеленский наградил им представителей 50 волонтерских организаций.
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