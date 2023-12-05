Золотое сердце. Почти 40 украинских волонтеров получили награды
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Украина
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Золотое сердце. Почти 40 украинских волонтеров получили награды

Офис Президента Украины
Награда
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил 36 украинских волонтеров отличием "Золотое сердце". Одного из них – посмертно.

Украинские волонтеры получили особые награды

Указом Владимира Зеленского наградой президента Украины «Золотое сердце» наградили 36 волонтеров.

Отмечается, что награда была присуждена за весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения.

Фото – president.gov.ua

Награду от президента получили:

  • Айвазян Алена Робертовна – волонтер, директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Хелп Арми Мира", г. Харьков;

  • Акимченков Олег Владимирович – волонтер общественной организации "Региональный центр устойчивого развития", г. Херсон;

  • Анисимов Владимир Владимирович – волонтера, Киевская область;

  • Варава Валентина Юрьевна – волонтер, руководительница общественной организации "Инициатива Е+", г. Киев;

  • Гончарова Юлия Евгеньевна – волонтер, г. Киев;

  • Грубенюк Татьяна Григорьевна – волонтер, директор благотворительного фонда "Возрождение Защитников Украины", г. Киев;

  • Дашкевич Николай Владимирович – волонтер, Киевская область;

  • Джалагония Давид Манучарович – волонтер, директор Всеукраинского благотворительного фонда помощи и развития "Хелп Групп", г. Полтава;

  • Заричанский Андрей Андреевич – волонтер, основатель благотворительного фонда "Семья Заричанских", г. Одесса;

  • Каптур Ирина Михайловна – волонтер, основатель благотворительной организации "Благотворительный фонд Ирины Каптур", г. Полтава;

  • Карташева Наталья Николаевна – волонтер благотворительного фонда "Южный-Берег", г. Одесса;

  • Квятковский Андрей Васильевич – президент благотворительной организации "Фонд семьи Квятковских", г. Львов;

  • Кеплер Папа Григорьевна – волонтер, основатель благотворительного фонда "Ощути", г. Киев;

  • Кобрин Олег Степанович – волонтер, предприниматель, благотворитель, основатель общества "ИНФРА-СПЕКТР", Киевская область;

  • Коваленко Александра Евгеньевна – волонтер, сопредседатель благотворительной организации "Благотворительный фонд Украины для героев", г. Ровно;

  • Коваль Юлия Олеговна – волонтер, г. Харьков;

  • Ковалев Дмитрий Александрович (посмертно) – волонтер благотворительной организации "Харьковский областной благотворительный фонд гуманитарной помощи", г. Харьков;

  • Крылов Денис Валерьевич – основатель благотворительной организации "Благотворительный фонд" Мир. Украина. Роды", г. Запорожье;

  • Кучер Людмила Владимировна – операционная руководительница общественной организации "УКРАИНЕР", Киевская область;

  • Лифарь Виталий Иванович – член благотворительной организации "Благотворительный фонд МОАС – Украина", г. Киев;

  • Ломовских Григорий Альбертович – волонтер, председатель наблюдательного совета благотворительной организации "Благотворительный фонд "Рядом", г. Харьков;

  • Майборода Анна Анатольевна – волонтер, глава общественной организации "Патриот", Киевская область.

  • Мостенец Сергей Владимирович – волонтер, г. Киев;

  • Мостовой Максим Борисович – волонтер, глава общественной организации "Научно-практический центр "ЮНИТ", г. Киев;

  • Омельченко Юлия Александровна – волонтер благотворительного фонда "Сильные и Несокрушимые", г. Киев;

  • Рыбальченко Сергей Юрьевич – волонтер, член общественной организации "Центр гармоничного развития личности "ВЕЛЕТ", г. Херсон;

  • Рыбальченко Анастасия Ивановна – волонтер, член общественной организации "Центр гармоничного развития личности "ВЕЛЕ", г. Херсон;

  • Ройтберг Владислав Михайлович – волонтер Белоцерковской волонтерской группы, г. Киев;

  • Савинская Надежда Александровна – исполнительный директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Содействие", г. Киев;

  • Сердиченко Денис Петрович – волонтер, президент благотворительного фонда "Международная помощь "Добрый самарянин", г. Одесса;

  • Скиртач Татьяна Михайловна – волонтер, парамедикиня, г. Киев;

  • Слабко Андрей Михайлович – волонтер, медик общественной организации "Госпитальеры", г. Киев;

  • Таргонский Александр Сигизмундович – член благотворительной организации "Международный Благотворительный Фонд Владислава Стадника "Стальные крылья", г. Житомир;

  • Тира Юрий Степанович – волонтер благотворительной организации "Благотворительный фонд "Содружество Украины", г. Киев;

  • Тищенко Виктория Федоровна – волонтер, руководитель и основатель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Волонтеры: Взрослые-Детям", г. Харьков;

  • Трищенко Виктор Трофимович – волонтер, председатель Кировоградского областного отделения Всеукраинского объединения ветеранов, г. Кропивницкий;

  • Шевчук Юлия Николаевна – волонтер, член общественной организации "Научно-практический центр "ЮНИТ", г. Киев;

  • Шляпина Марина Геннадиевна – волонтер, председатель общественной организации "Путь к людям", Полтавская область;

  • Янченко Григорий Николаевич – волонтер, г. Херсон.

Международный день волонтера

Генеральная Ассамблея ООН в 1985 году на 40-й сессии в специальной резолюции предложила правительствам отмечать 5 декабря как "Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития", призвав их осуществлять меры по побуждению людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги. как волонтеров.

В Украине волонтерское движение началось в 90-е годы, а официально его признали 10 декабря 2003 года.

Президентское отличие "Золотое сердце" по случаю Международного дня волонтеров, который отмечается 5 декабря, началось в прошлом году. Тогда Зеленский наградил им представителей 50 волонтерских организаций.

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