Золоте серце. Майже 40 українських волонтерів отримали відзнаку
Категорія
Україна
Дата публікації

Золоте серце. Майже 40 українських волонтерів отримали відзнаку

Офіс Президента України
Відзнака

Президент України Володимир Зеленський нагородив 36 українських волонтерів відзнакою "Золоте серце". Одного з них – посмертно. 

Українські волонтери отримали особливі відзнаки

Указом Володимира Зеленського відзнакою президента України «Золоте серце» нагородили 36 волонтерів.

Зазначається, що нагороду присудили за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.

Фото – president.gov.ua

Відзнаку від президента отримали:

  • Айвазян Альона Робертівна – волонтерка, директорка благодійної організації "Благодійний фонд "Хелп Армі Мира", м. Харків;

  • Акимченков Олег Володимирович – волонтер громадської організації "Регіональний центр сталого розвитку", м. Херсон;

  • Анісімов Володимир Володимирович – волонтера, Київська область;

  • Варава Валентина Юріївна – волонтерка, керівниця громадської організації "Ініціатива Є+", м. Київ;

  • Гончарова Юлія Євгеніївна – волонтерка, м. Київ;

  • Грубенюк Тетяна Григорівна – волонтерка, директорка благодійного фонду "Відродження Захисників України", м. Київ;

  • Дашкевич Микола Володимирович – волонтер, Київська область;

  • Джалагонія Давид Манучарович – волонтер, директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку "Хелп Груп", м. Полтава;

  • Зарічанський Андрій Андрійович – волонтер, засновник благодійного фонду "Родина Зарічанських", м. Одеса;

  • Каптур Ірина Михайлівна – волонтерка, засновниця благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Каптур", м. Полтава;

  • Карташева Наталія Миколаївна – волонтерка благодійного фонду "Південний-Берег", м. Одеса;

  • Квятковський Андрій Васильович – президент благодійної організації "Фонд родини Квятковських", м. Львів;

  • Кеплер Тата Григорівна – волонтерка, засновниця благодійного фонду "Відчуй", м. Київ;

  • Кобрин Олег Степанович – волонтер, підприємець, благодійник, засновник товариства "ІНФРА-СПЕКТР", Київська область;

  • Коваленко Олександра Євгенівна – волонтерка, співголова благодійної організації "Благодійний фонд Україна для героїв", м. Рівне;

  • Коваль Юлія Олегівна – волонтерка, м. Харків;

  • Ковальов Дмитро Олександрович (посмертно) – волонтер благодійної організації "Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги", м. Харків;

  • Крилов Денис Валерійович – засновник благодійної організації "Благодійний фонд "Світ. Україна. Пологи", м. Запоріжжя;

  • Кучер Людмила Володимирівна – операційна керівниця громадської організації "УКРАЇНЕР", Київська область;

  • Лифарь Віталій Іванович – член благодійної організації "Благодійний фонд МОАС – України", м. Київ;

  • Ломовських Григорій Альбертович – волонтер, голова наглядової ради благодійної організації "Благодійний фонд "Поруч", м. Харків;

  • Майборода Ганна Анатоліївна – волонтерка, голова громадської організації "Патріот", Київська область.

  • Мостенець Сергій Володимирович – волонтер, м. Київ;

  • Мостовий Максим Борисович – волонтер, голову громадської організації "Науково-практичний центр "ЮНІТ", м. Київ;

  • Омельченко Юлія Олександрівна – волонтерка благодійного фонду "Сильні та Незламні", м. Київ;

  • Рибальченко Сергій Юрійович – волонтер, член громадської організації "Центр гармонійного розвитку особистості "ВЕЛЕТ", м. Херсон;

  • Рибальченко Анастасія Іванівна – волонтерка, член громадської організації "Центр гармонійного розвитку особистості "ВЕЛЕ", м. Херсон;

  • Ройтберг Владислав Михайлович – волонтер Білоцерківської волонтерської групи, м. Київ;

  • Савинська Надія Олександрівна – виконавча директорка благодійної організації "Благодійний фонд "Співдія", м. Київ;

  • Сердіченко Денис Петрович – волонтер, президент благодійного фонду "Міжнародна допомога "Добрий самарянин", м. Одеса;

  • Скіртач Тетяна Михайлівна – волонтерка, парамедикиня, м. Київ;

  • Слабко Андрій Михайлович – волонтер, медик громадської організації "Госпітальєри", м. Київ;

  • Таргонський Олександр Сигизмундович – член благодійної організації "Міжнародний Благодійний Фонд Владислава Стадника "Сталеві крила", м. Житомир;

  • Тира Юрій Степанович – волонтер благодійної організації "Благодійний фонд "Співдружність України", м. Київ;

  • Тищенко Вікторія Федорівна – волонтерка, керівниця та засновниця благодійної організації "Благодійний фонд "Волонтери: Дорослі-Дітям", м. Харків;

  • Тріщенко Віктор Трохимович – волонтер, голова Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнського обʼєднання ветеранів, м. Кропивницький;

  • Шевчук Юлія Миколаївна – волонтерка, член громадської організації "Науково-практичний центр "ЮНІТ", м. Київ;

  • Шляпіна Марина Геннадіївна – волонтерка, голова громадської організації "Шлях до людей", Полтавська область;

  • Янченко Григорій Миколайович – волонтер, м. Херсон.

Міжнародний день волонтера

Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як "Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку", закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.

В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.

Президентську відзнаку "Золоте серце" з нагоди Міжнародного дня волонтерів, який святкується 5 грудня, започаткували минулого року. Тоді Зеленський нагородив нею представників 50 волонтерських організацій.

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