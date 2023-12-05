Золоте серце. Майже 40 українських волонтерів отримали відзнаку

Президент України Володимир Зеленський нагородив 36 українських волонтерів відзнакою "Золоте серце". Одного з них – посмертно.
Українські волонтери отримали особливі відзнаки
Указом Володимира Зеленського відзнакою президента України «Золоте серце» нагородили 36 волонтерів.
Зазначається, що нагороду присудили за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.
Відзнаку від президента отримали:
Айвазян Альона Робертівна – волонтерка, директорка благодійної організації "Благодійний фонд "Хелп Армі Мира", м. Харків;
Акимченков Олег Володимирович – волонтер громадської організації "Регіональний центр сталого розвитку", м. Херсон;
Анісімов Володимир Володимирович – волонтера, Київська область;
Варава Валентина Юріївна – волонтерка, керівниця громадської організації "Ініціатива Є+", м. Київ;
Гончарова Юлія Євгеніївна – волонтерка, м. Київ;
Грубенюк Тетяна Григорівна – волонтерка, директорка благодійного фонду "Відродження Захисників України", м. Київ;
Дашкевич Микола Володимирович – волонтер, Київська область;
Джалагонія Давид Манучарович – волонтер, директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку "Хелп Груп", м. Полтава;
Зарічанський Андрій Андрійович – волонтер, засновник благодійного фонду "Родина Зарічанських", м. Одеса;
Каптур Ірина Михайлівна – волонтерка, засновниця благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Каптур", м. Полтава;
Карташева Наталія Миколаївна – волонтерка благодійного фонду "Південний-Берег", м. Одеса;
Квятковський Андрій Васильович – президент благодійної організації "Фонд родини Квятковських", м. Львів;
Кеплер Тата Григорівна – волонтерка, засновниця благодійного фонду "Відчуй", м. Київ;
Кобрин Олег Степанович – волонтер, підприємець, благодійник, засновник товариства "ІНФРА-СПЕКТР", Київська область;
Коваленко Олександра Євгенівна – волонтерка, співголова благодійної організації "Благодійний фонд Україна для героїв", м. Рівне;
Коваль Юлія Олегівна – волонтерка, м. Харків;
Ковальов Дмитро Олександрович (посмертно) – волонтер благодійної організації "Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги", м. Харків;
Крилов Денис Валерійович – засновник благодійної організації "Благодійний фонд "Світ. Україна. Пологи", м. Запоріжжя;
Кучер Людмила Володимирівна – операційна керівниця громадської організації "УКРАЇНЕР", Київська область;
Лифарь Віталій Іванович – член благодійної організації "Благодійний фонд МОАС – України", м. Київ;
Ломовських Григорій Альбертович – волонтер, голова наглядової ради благодійної організації "Благодійний фонд "Поруч", м. Харків;
Майборода Ганна Анатоліївна – волонтерка, голова громадської організації "Патріот", Київська область.
Мостенець Сергій Володимирович – волонтер, м. Київ;
Мостовий Максим Борисович – волонтер, голову громадської організації "Науково-практичний центр "ЮНІТ", м. Київ;
Омельченко Юлія Олександрівна – волонтерка благодійного фонду "Сильні та Незламні", м. Київ;
Рибальченко Сергій Юрійович – волонтер, член громадської організації "Центр гармонійного розвитку особистості "ВЕЛЕТ", м. Херсон;
Рибальченко Анастасія Іванівна – волонтерка, член громадської організації "Центр гармонійного розвитку особистості "ВЕЛЕ", м. Херсон;
Ройтберг Владислав Михайлович – волонтер Білоцерківської волонтерської групи, м. Київ;
Савинська Надія Олександрівна – виконавча директорка благодійної організації "Благодійний фонд "Співдія", м. Київ;
Сердіченко Денис Петрович – волонтер, президент благодійного фонду "Міжнародна допомога "Добрий самарянин", м. Одеса;
Скіртач Тетяна Михайлівна – волонтерка, парамедикиня, м. Київ;
Слабко Андрій Михайлович – волонтер, медик громадської організації "Госпітальєри", м. Київ;
Таргонський Олександр Сигизмундович – член благодійної організації "Міжнародний Благодійний Фонд Владислава Стадника "Сталеві крила", м. Житомир;
Тира Юрій Степанович – волонтер благодійної організації "Благодійний фонд "Співдружність України", м. Київ;
Тищенко Вікторія Федорівна – волонтерка, керівниця та засновниця благодійної організації "Благодійний фонд "Волонтери: Дорослі-Дітям", м. Харків;
Тріщенко Віктор Трохимович – волонтер, голова Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнського обʼєднання ветеранів, м. Кропивницький;
Шевчук Юлія Миколаївна – волонтерка, член громадської організації "Науково-практичний центр "ЮНІТ", м. Київ;
Шляпіна Марина Геннадіївна – волонтерка, голова громадської організації "Шлях до людей", Полтавська область;
Янченко Григорій Миколайович – волонтер, м. Херсон.
Міжнародний день волонтера
Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як "Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку", закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.
В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.
Президентську відзнаку "Золоте серце" з нагоди Міжнародного дня волонтерів, який святкується 5 грудня, започаткували минулого року. Тоді Зеленський нагородив нею представників 50 волонтерських організацій.
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