Золоте серце. Майже 40 українських волонтерів отримали відзнаку

Президент України Володимир Зеленський нагородив 36 українських волонтерів відзнакою "Золоте серце". Одного з них – посмертно.

Українські волонтери отримали особливі відзнаки

Указом Володимира Зеленського відзнакою президента України «Золоте серце» нагородили 36 волонтерів.

Зазначається, що нагороду присудили за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.

Фото – president.gov.ua

Відзнаку від президента отримали:

Айвазян Альона Робертівна – волонтерка, директорка благодійної організації "Благодійний фонд "Хелп Армі Мира", м. Харків;

Акимченков Олег Володимирович – волонтер громадської організації "Регіональний центр сталого розвитку", м. Херсон;

Анісімов Володимир Володимирович – волонтера, Київська область;

Варава Валентина Юріївна – волонтерка, керівниця громадської організації "Ініціатива Є+", м. Київ;

Гончарова Юлія Євгеніївна – волонтерка, м. Київ;

Грубенюк Тетяна Григорівна – волонтерка, директорка благодійного фонду "Відродження Захисників України", м. Київ;

Дашкевич Микола Володимирович – волонтер, Київська область;

Джалагонія Давид Манучарович – волонтер, директор Всеукраїнського благодійного фонду допомоги та розвитку "Хелп Груп", м. Полтава;

Зарічанський Андрій Андрійович – волонтер, засновник благодійного фонду "Родина Зарічанських", м. Одеса;

Каптур Ірина Михайлівна – волонтерка, засновниця благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Каптур", м. Полтава;

Карташева Наталія Миколаївна – волонтерка благодійного фонду "Південний-Берег", м. Одеса;

Квятковський Андрій Васильович – президент благодійної організації "Фонд родини Квятковських", м. Львів;

Кеплер Тата Григорівна – волонтерка, засновниця благодійного фонду "Відчуй", м. Київ;

Кобрин Олег Степанович – волонтер, підприємець, благодійник, засновник товариства "ІНФРА-СПЕКТР", Київська область;

Коваленко Олександра Євгенівна – волонтерка, співголова благодійної організації "Благодійний фонд Україна для героїв", м. Рівне;

Коваль Юлія Олегівна – волонтерка, м. Харків;

Ковальов Дмитро Олександрович (посмертно) – волонтер благодійної організації "Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги", м. Харків;

Крилов Денис Валерійович – засновник благодійної організації "Благодійний фонд "Світ. Україна. Пологи", м. Запоріжжя;

Кучер Людмила Володимирівна – операційна керівниця громадської організації "УКРАЇНЕР", Київська область;

Лифарь Віталій Іванович – член благодійної організації "Благодійний фонд МОАС – України", м. Київ;

Ломовських Григорій Альбертович – волонтер, голова наглядової ради благодійної організації "Благодійний фонд "Поруч", м. Харків;

Майборода Ганна Анатоліївна – волонтерка, голова громадської організації "Патріот", Київська область.

Мостенець Сергій Володимирович – волонтер, м. Київ;

Мостовий Максим Борисович – волонтер, голову громадської організації "Науково-практичний центр "ЮНІТ", м. Київ;

Омельченко Юлія Олександрівна – волонтерка благодійного фонду "Сильні та Незламні", м. Київ;

Рибальченко Сергій Юрійович – волонтер, член громадської організації "Центр гармонійного розвитку особистості "ВЕЛЕТ", м. Херсон;

Рибальченко Анастасія Іванівна – волонтерка, член громадської організації "Центр гармонійного розвитку особистості "ВЕЛЕ", м. Херсон;

Ройтберг Владислав Михайлович – волонтер Білоцерківської волонтерської групи, м. Київ;

Савинська Надія Олександрівна – виконавча директорка благодійної організації "Благодійний фонд "Співдія", м. Київ;

Сердіченко Денис Петрович – волонтер, президент благодійного фонду "Міжнародна допомога "Добрий самарянин", м. Одеса;

Скіртач Тетяна Михайлівна – волонтерка, парамедикиня, м. Київ;

Слабко Андрій Михайлович – волонтер, медик громадської організації "Госпітальєри", м. Київ;

Таргонський Олександр Сигизмундович – член благодійної організації "Міжнародний Благодійний Фонд Владислава Стадника "Сталеві крила", м. Житомир;

Тира Юрій Степанович – волонтер благодійної організації "Благодійний фонд "Співдружність України", м. Київ;

Тищенко Вікторія Федорівна – волонтерка, керівниця та засновниця благодійної організації "Благодійний фонд "Волонтери: Дорослі-Дітям", м. Харків;

Тріщенко Віктор Трохимович – волонтер, голова Кіровоградського обласного відділення Всеукраїнського обʼєднання ветеранів, м. Кропивницький;

Шевчук Юлія Миколаївна – волонтерка, член громадської організації "Науково-практичний центр "ЮНІТ", м. Київ;

Шляпіна Марина Геннадіївна – волонтерка, голова громадської організації "Шлях до людей", Полтавська область;

Янченко Григорій Миколайович – волонтер, м. Херсон.

Міжнародний день волонтера

Генеральна Асамблея ООН в 1985-му році на 40-й сесії у спеціальній резолюції запропонувала урядам відзначати 5 грудня як "Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку", закликавши їх здійснювати заходи для спонукання людей у всіх сферах діяльності пропонувати свої послуги як волонтерів.

В Україні волонтерський рух почався в 90-х роках, а офіційно його визнали 10 грудня 2003 року.

Президентську відзнаку "Золоте серце" з нагоди Міжнародного дня волонтерів, який святкується 5 грудня, започаткували минулого року. Тоді Зеленський нагородив нею представників 50 волонтерських організацій.