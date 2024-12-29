Зурабишвили покинула президентский дворец в день инаугурации Кавелашвили

Зурабишвили добровольно покинула должность

Саломе Зурабишвили вышла к участникам акции протеста возле президентского дворца Орбелиани и обратилась к ним с речью.

Шесть лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше в верности стране и вам. Я покидаю дворец, но остаюсь с вами. Я уношу с собой легитимность, флаг и ваше доверие, — заявила Саломе Зурабишвили. Поделиться

Зурабишвили также назвала инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили "пародией".

В парламенте Грузии состоялась церемония принесения присяги Михаилом Кавелашвили, которого избрала избирательная коллегия. На инаугурацию не приглашены представители стран Европы и США.

Согласно Конституции, полномочия Зурабишвили прекратились после принесения присяги новым президентом. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают легитимность Кавелашвили.

Грузинская оппозиция заявила, что готова физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонеле. В свою очередь представители руководящей партии "Грузинская мечта" пригрозили ей заключением в случае отказа покинуть пост или попытки распустить парламент.

США объявили санкции против грузинского олигарха Иванишвили

27 декабря официальный Вашингтон решил ввести санкции против Бидзины Григориса Дзе Иванишвили, основателя и главы господствующей партии Грузии "Грузинская мечта".

США признали его персоной нон грата "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".

Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" взорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили реализацию основных свобод в Грузии. Кроме того, они взорвали евроатлантическое будущее Грузии — будущее, к которому стремится подавляющее большинство грузинского народа и предусмотрено грузинской конституцией. Поделиться

Что важно понимать, в результате Грузия оказалась уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% грузинской территории.