Оппозиционная президент Грузии Саломе Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец. Пророссийский Михаил Кавелашвили принял присягу как новый президент.
Главные тезисы
- Зурабишвили добровольно покинула президентский дворец, а новый президент Кавелашвили принял присягу, что повлекло за собой политический кризис в Грузии.
- Инаугурация Кавелашвили была признана оппозицией пародией, что привело к бойкоту мероприятия представителями Европы и США.
- Оппозиция не признает легитимность нового президента и готова физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонеле.
- США ввели санкции против грузинского олигарха Иванишвили по причине подрыва демократии и евроатлантического будущего Грузии.
Зурабишвили добровольно покинула должность
Саломе Зурабишвили вышла к участникам акции протеста возле президентского дворца Орбелиани и обратилась к ним с речью.
Зурабишвили также назвала инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили "пародией".
В парламенте Грузии состоялась церемония принесения присяги Михаилом Кавелашвили, которого избрала избирательная коллегия. На инаугурацию не приглашены представители стран Европы и США.
Согласно Конституции, полномочия Зурабишвили прекратились после принесения присяги новым президентом. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают легитимность Кавелашвили.
Грузинская оппозиция заявила, что готова физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонеле. В свою очередь представители руководящей партии "Грузинская мечта" пригрозили ей заключением в случае отказа покинуть пост или попытки распустить парламент.
США объявили санкции против грузинского олигарха Иванишвили
27 декабря официальный Вашингтон решил ввести санкции против Бидзины Григориса Дзе Иванишвили, основателя и главы господствующей партии Грузии "Грузинская мечта".
США признали его персоной нон грата "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".
Что важно понимать, в результате Грузия оказалась уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% грузинской территории.
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