В Тбилиси жители разных регионов Грузии массово протестуют против действий правительства — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Тбилиси жители разных регионов Грузии массово протестуют против действий правительства — видео

Тбилиси
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Источник:  News Georgia

21 декабря в столице Грузии Тбилиси прошло более 20 акций протеста. На протяжении всего дня марши по улицам грузинской столицы проводили студенты, учителя, спортсмены и представители других сфер со всей страны.

Главные тезисы

  • В Тбилиси проходят массовые протесты против действий правительства Грузии.
  • Протестующие требуют новых парламентских выборов и освобождения задержанных во время акций протеста.
  • Протесты охватывают жителей разных регионов Грузии, включая Аджарию, Мегрелию, Месхетию и другие.

В Грузии продолжаются массовые протесты

В частности, в акциях будут участвовать жители разных регионов, таких как Аджария, Сванетия, Мегрелия, Месхетия и Картли, которые отдельными ходами пройдут до проспекта Руставели.

В 12:00 акция прошла у посольства США. Митингующие потребовали введения санкций против лидеров партии "Грузинская мечта". На этой неделе аналогичные митинги проводились у посольств европейских стран.

В 14:00 протестующие собирались в нескольких местах: возле Университетского кампуса Кахи Бендукидзе, а также возле первого корпуса Тбилисского государственного университета Джавахишвили, где планируется подход социальных работников.

Протестовали в Тбилиси даже поклонники "Поттерианы".

Педагоги приняли участие в Марше учителей, который начался в 15:00 от Театра им. Вассо Абашидзе. Жители Кутаиси — чествуя Резо Габриадзе.

В 16:00 собрались йога-энтузиасты у стадиона "Динамо", а также участники "Марша сванов", который начнется у Филармонии. Аджарцы соберутся на площади Европы в 17:00.

"Марш сванов"

В 17.00 студенты и преподаватели присоединились к акции от Филармонии, а представители индустрии моды впервые приняли участие в протесте, собравшись возле парка Ваке.

Кроме того, протестовали и собравшиеся на площади Республики сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили.

Протест по увольнению Саакашвили

В 18:00 "Марш арагвинцев" отправился из сада Букия в парламент. Имеретинцы собрались в 18:00 на площади Марджанишвили, а "Марш рачинцев" стартовал от парка Ваке. В то же время тату-мастера и организаторы "Грузинские геймеры против российского режима" направились в парламент.

В 19:00 состоится "Марш месхитинцев" с площади Республики, в то же время мегрелы соберутся у первого корпуса ТГУ.

Кульминация протестов запланирована на 19:00 на проспекте Руставели, где состоится всеобщая акция. Также в 20:00 стартует "Марш танцовщиков" у Филармонии.

В издании отметили, что продолжающиеся уже 24 дня массовые протесты стали ответом на решение "Грузинской мечты" остановить переговоры о вступлении в Евросоюз. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов и увольнения более 30 человек, задержанных во время акций протеста.

В Грузии протестуют госслужащие

По словам госслужащих, они собрались на площади Республики в столице Тбилиси из-за отказа правительства продолжить евроинтеграцию Грузии, а также из-за насилия и запугивания.

Работник мэрии Тбилиси Гига Сопромадзе заявил, что цель акции — донести до общественности, включая работодателей, свою позицию по поводу верности Конституции и обществу и приверженности европейскому курсу Грузии.

В то же время мы призываем прекратить насилие против нас, использование различных форм устрашения, которых в последнее время было много.

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