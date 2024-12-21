У Тбілісі жителі різних регіонів Грузії масово протестують проти дій уряду — відео

21 грудня у столиці Грузії Тбілісі відбулося понад 20 акцій протесту. Протягом усього дня марші вулицями грузинської столиці проводили студенти, учителі, спортсмени та представники інших сфер з усієї країни.

У Грузії продовжуються масові протести

Зокрема в акціях братимуть участь жителі різних регіонів, таких як Аджарія, Сванетія, Мегрелія, Месхетія та Картлі, які окремими ходами пройдуть до проспекту Руставелі.

О 12:00 акція пройшла біля посольства США. Мітингувальники вимагали запровадження санкцій проти лідерів партії "Грузинська мрія". Цього тижня аналогічні мітинги проводилися біля посольств європейських країн.

О 14:00 учасники протесту збиралися у кількох місцях: біля Університетського кампусу Кахи Бендукідзе, а також біля першого корпусу Тбіліського державного університету Джавахішвілі, де планується підхід соціальних працівників.

Протестували у Тбілісі навіть прихильники “Поттеріани”.

Педагоги взяли участь у "Марші вчителів", який розпочався о 15:00 від Театру ім. Васо Абашидзе. Жителі Кутаїсі — вшановуючи Резо Габріадзе.

О 16:00 зібралися йога-ентузіасти біля стадіону "Динамо", а також учасники "Маршу сванів", який розпочнеться біля Філармонії. Аджарці зберуться на площі Європи о 17:00.

“Марш сванів”

О 17:00 студенти та викладачі приєдналися до акції від Філармонії, а представники індустрії моди вперше взяли участь у протесті, зібравшись біля парку Ваке.

Крім того, протестували й прихильники колишнього президента Михайла Саакашвілі, які збиралися на площі Республіки.

Протест щодо звільнення Саакашвілі

О 18:00 "Марш арагвинців" вирушив із саду Букія до парламенту. Імеретинці зібралися о 18:00 на площі Марджанішвілі, а "Марш рачинців" стартував від парку Ваке. В той самий час тату-майстри й організатори "Грузинські геймери проти російського режиму" направилися до парламенту.

О 19:00 відбудеться "Марш месхітинців" з площі Республіки, водночас мегрели зберуться біля першого корпусу ТДУ.

Кульмінація протестів запланована на 19:00 на проспекті Руставелі, де відбудеться загальна акція. Також о 20:00 стартує "Марш танцівників" біля Філармонії.

У виданні зазначили, що масові протести, які тривають уже 24 дні, стали відповіддю на рішення "Грузинської мрії" зупинити переговори про вступ до Євросоюзу. Протестувальники вимагають призначення нових парламентських виборів і звільнення понад 30 людей, які були затримані під час акцій протесту.

У Грузії протестують держслужбовці

За словами держслужбовців, вони зібралися на площі Республіки у столиці Тбілісі через відмову уряду продовжити євроінтеграцію Грузії, а також через насильство та залякування щодо них.

Працівник мерії Тбілісі Гіга Сопромадзе заявив, що мета акції — донести до громадськості, включно із роботодавцями, свою позицію щодо вірності Конституції і суспільству та прихильності до європейського курсу Грузії. Поширити

Водночас ми закликаємо припинити насильство проти нас, використання різних форм залякування, яких протягом останнього часу було багато.