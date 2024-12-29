Зурабішвілі залишила президентський палац у день інавгурації Кавелашвілі

Зурабішвілі добровільно залишила посаду

Саломе Зурабішвілі вийшла до учасників акції протесту біля президентського палацу Орбеліані та звернулася до них із промовою.

Шість років тому я склала присягу на Конституції, але ще більше у вірності країні та вам. Я залишаю палац, але залишаюся з вами. Я забираю із собою легітимність, прапор і вашу довіру, — заявила Саломе Зурабішвілі. Поширити

Зурабішвілі також назвала інавгурацію нового президента Михаїла Кавелашвілі "пародією".

Натомість у парламенті Грузії відбулася церемонія складання присяги Михаїлом Кавелашвілі, якого обрала виборча колегія. На інавгурацію не були запрошені представники країн Європи та США.

Відповідно до Конституції, повноваження Зурабішвілі припинилися після складання присяги новим президентом. Однак сама Зурабішвілі та опозиційні політики не визнають легітимність Кавелашвілі.

Грузинська опозиція заявила, що готова фізично захищати Зурабішвілі в резиденції на Атонелі. Своєю чергою, представники керівної партії "Грузинська мрія" пригрозили їй ув’язненням у разі відмови залишити посаду або спроби розпустити парламент.

США оголосили санкції проти грузинського олігарха Іванішвілі

27 грудня офіційний Вашингтон вирішив запровадити санкції проти Бідзіни Григоріса Дзе Іванішвілі, засновника та голови панівної партії Грузії "Грузинська мрія".

США визнали його персоною нон грата "за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації".

Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію основоположних свобод у Грузії. Крім того, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії — майбутнє, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачене грузинською конституцією. Поширити

Що важливо розуміти, в результаті Грузія стала вразливою перед Росією, яка продовжує окупувати понад 20% грузинської території.