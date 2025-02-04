Авторитетный журнал The Ring фактически анонсировал возвращение культового украинского боксера Владимира Кличко в ринг и даже предположил, с кем может сразиться бывший украинский чемпион ради получения нового титула и превращения рекорда Джорджа Формана.

Когда может произойти вероятный возврат Кличко в ринг

По информации журналистов издания, которое недавно было приобретено должностным лицом Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом, возвращение Владимира Кличко может состояться уже в этом году.

В материале издания даже предполагается, что Кличко может стать претендентом на титул IBF в хевивете, проведя бой с победителем поединка Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер.

Владимир Кличко

Бой Дюбуа — Паркер запланирован на 22 февраля 2025 года и состоится в Эр-Рияде.

Владимир Кличко провел на профи-ринге уже 69 боев, в которых одержал 64 победы (54 — нокаутом), потерпев 5 поражений.

Что известно о протендентах на пояс IBF в хевивейте по результатам боя Дюбуа — Паркер

Британский боксер супертяжелого веса Энтони Джошуа хочет сразиться с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером за чемпионский пояс IBF.

Промоутер Эй Джея Эдди Хирн подтвердил, что его клиент хочет провести титульный бой против победителя предстоящего поединка в Эр-Рияде.

Планы британского боксера мешают украинскому чемпиону хевивейта Александру Усику, которому уже бросил вызов нынешний обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа.

Эдди Хирн подчеркнул, что ключевое внимание команды Джошуа привлекает получение чемпионского пояса в тяжелом весе по версии IBF.

Также известный промоутер назвал запасной вариант для Джошуа, если не удастся договориться о бое с победителем пары Дюбуа — Паркер.

Поскольку Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры и в ближайшее время вряд ли вернется на ринг, руководитель Главного управления по развлечениям в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх отметил, что соперником Джошуа может стать Деонтей Уайлдер.

По словам саудовского чиновника, он хочет организовать бой между Мартином Баколе и Аджагбой и увидеть бой между Баколе и Джошуа.