Авторитетний журнал The Ring фактично анонсував повернення культового українського боксера Володимира Кличка у ринг та навіть припустив, з ким може побитись колишній український чемпіон заради здобуття нового титулу та перевершення рекорду Джорджа Формана.

Коли може відбутись ймовірне повернення Кличка у ринг

За інформацією журналістів видання, яке нещодавно було придбане посадовцем Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом, повернення Володимира Кличка може відбутись вже у цьому році.

У матеріалі видання навіть припускається, що Кличко може стати претендентом на титул IBF у хевівейті, провівши бій із переможцем двобою Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер.

Володимир Кличко

Бій Дюбуа — Паркер запланований на 22 лютого 2025-го року та відбудеться в Ер-Ріяді.

Володимир Кличко провів на профі-рингу вже 69 боїв, у яких здобув 64 перемоги (54 — нокаутом), зазнавши 5 поразок.

Що відомо про протендентів на пояс IBF у хевівейті за результатами бою Дюбуа — Паркер

Британський боксер суперважкої ваги Ентоні Джошуа хоче битись із переможцем бою між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером за чемпіонський пояс IBF.

Промоутер Ей Джея Едді Хірн підтвердив, що його клієнт хоче провести титульний бій проти переможця майбутнього поєдинку в Ер-Ріяді.

Плани британського боксера стають на заваді українському чемпіону хевівейту Олександру Усику, якому вже кинув виклик нинішній володар поясу IBF Даніель Дюбуа.

Едді Хірн підкреслив, що ключову увагу команди Джошуа привертає здобуття чемпіонського поясу у надважкій вазі за версією IBF.

Також відомий промоутер назвав запасний варіант для Джошуа, якщо не вдасться домовитись про бій із переможцем пари Дюбуа — Паркер.

Оскільки Тайсон Ф’юрі оголосив про завершення кар’єри і найближчим часом навряд чи повернеться на ринг, керівник Головного управління з питань розваг у Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх зазначив, що наразі суперником Джошуа може стати Деонтей Уайлдер.

За словами саудівського посадовця, він також хоче організувати бій між Мартіном Баколе та Аджагбой та побачити бій між Баколе та Джошуа.