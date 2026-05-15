Журналист раскрыл имя тайной любви Макрона — фото

Французский лидер Эмманюэль Макрон якобы поддерживал "платонические отношения" с известной актрисой Гольшифте Фарахани. Об этом говорится в новой книге французского журналиста Флориана Тардифа "Почти идеальная пара".
Главные тезисы
- Окружение Брижит Макрон отрицает эти утверждения.
- Сам журналист не предоставил никаких доказательств, подтверждающих его слова.
Макрон влюбился в другую женщину?
Согласно данным автора книги, первая леди Франции Брижит Макрон дала оплеуху своему мужу именно после того, как увидела на его телефоне сообщение от иранско-французской актрисы Голшифте Фарахани.
Этот момент случайно попал и видео и довольно долго обсуждалось не только во Франции, но и за ее пределами.
Тогда Елисейский дворец объяснил это «шуткой» между супругами, однако Флориан Тардиф утверждает, что фактически речь шла о реакции Брижит на эмоциональную измену.
По словам журналиста, именно тайная переписка между Макроном и известной актрисой спровоцировала столь бурную реакцию Брижит.
Авторы книги также располагают информацией о том, что французский лидер в своих сообщениях восхищался красотой звезды иранского кино:
Что интересно, сам журналист называет эти отношения "платоническими", то есть о физической измене речь не шла.
Сама Фарахани отрицает слухи о романе с Макроном, называя такие истории выдумками.
