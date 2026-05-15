Журналист раскрыл имя тайной любви Макрона — фото

Французский лидер Эмманюэль Макрон якобы поддерживал "платонические отношения" с известной актрисой Гольшифте Фарахани. Об этом говорится в новой книге французского журналиста Флориана Тардифа "Почти идеальная пара".

Макрон влюбился в другую женщину?

Согласно данным автора книги, первая леди Франции Брижит Макрон дала оплеуху своему мужу именно после того, как увидела на его телефоне сообщение от иранско-французской актрисы Голшифте Фарахани.

Фото: facebook.com/GolshiftehFarahani

Этот момент случайно попал и видео и довольно долго обсуждалось не только во Франции, но и за ее пределами.

Тогда Елисейский дворец объяснил это «шуткой» между супругами, однако Флориан Тардиф утверждает, что фактически речь шла о реакции Брижит на эмоциональную измену.

Фото: facebook.com/GolshiftehFarahani

По словам журналиста, именно тайная переписка между Макроном и известной актрисой спровоцировала столь бурную реакцию Брижит.

Авторы книги также располагают информацией о том, что французский лидер в своих сообщениях восхищался красотой звезды иранского кино:

Я считаю вас очень красивой, — писал он. Поделиться

Фото: facebook.com/GolshiftehFarahani

Что интересно, сам журналист называет эти отношения "платоническими", то есть о физической измене речь не шла.