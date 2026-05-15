Журналіст розкрив ім'я таємного кохання Макрона — фото

Французький лідер Емманюель Макрон нібито підтримував “платонічні стосунки” з відомою акторкою Ґольшіфте Фарахані. Про це йдеться у новій книзі французького журналіста Флоріана Тардіфа “Майже ідеальна пара”.
Головні тези:
- Оточення Бріжит Макрон заперечує ці твердження.
- Сам журналіст не надав жодних доказів, які б підтвердили його слова.
Макрон закохався в іншу жінку?
Згідно з даними автора книги, перша леді Франції Бріжит Макрон дала ляпаса своєму чоловіку саме після того, як побачила на його телефоні повідомлення від ірансько-французької акторки Ґольшіфте Фарахані.
Цей момент випадково потрапив та відео та доволі довго обговорювався не лише у Франції, а й поза її межами.
Тоді Єлисейський палац пояснив це «жартом» між подружжям, однак Флоріан Тардіф стверджує, що фактично йшлося про реакцію Бріжит на емоційну зраду.
За словами журналіста, саме таємне листування між Макроном та відомою акторкою спровокувало таку бурхливу реакцію Бріжит.
Автори книги також має інформацію про те, що французький лідер у своїх повідомленнях захоплювався вродою зірки іранського кіно:
Що цікаво, сам журналіст називає ці стосунки “платонічними”, тобто про фізичну зраду не йшлося.
Сама Фарахані заперечує чутки про роман із Макроном, називаючи такі історії вигадками.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-