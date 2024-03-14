Журналисты немецкого издания Bild обратили внимание на недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина пропагандисту Дмитрию Киселеву по поводу нежелания вести переговоры с Украиной.

Что кроется за заявлениями Путина о войне в Украине

В частности, в интервью Киселеву кремлевский диктатор цинично заявил, что "сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то нелепо с нашей стороны".

Аналитик издания Филипп Пятов отмечает, что одно предложение ясно демонстрирует, что Путин стремится использовать каждую военную слабость для продолжения агрессии и воплощения собственных преступных планов.

Это разоблачает мышление диктатора и наивность политиков, которые верят в мирные переговоры с РФ, - отмечает Пятов. Поделиться

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские военные находятся в тяжелой ситуации сразу на нескольких участках фронта.

Аналитик отметил, что причиной этого нехватка боеприпасов и вооружений.

Почему Западу не следует верить заявлениям Кремля о переговорах с Украиной

Учитывая это, отмечает Пятов, некоторые западные политики рассчитывают, что Кремль может воспользоваться ситуацией для проведения переговоров.

Но русский диктатор придерживается совершенно другой логики. Под "переговорами" Путин действительно имеет в виду не что иное, как капитуляцию Украины, - объясняет аналитик. Поделиться

С такой оценкой согласен и заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.