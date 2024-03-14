Журналисты Bild раскрыли планы Путина по Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Журналисты Bild раскрыли планы Путина по Украине

Владимир Путин
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Источник:  online.ua

Журналисты немецкого издания Bild обратили внимание на недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина пропагандисту Дмитрию Киселеву по поводу нежелания вести переговоры с Украиной.

Что кроется за заявлениями Путина о войне в Украине

В частности, в интервью Киселеву кремлевский диктатор цинично заявил, что "сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то нелепо с нашей стороны".

Аналитик издания Филипп Пятов отмечает, что одно предложение ясно демонстрирует, что Путин стремится использовать каждую военную слабость для продолжения агрессии и воплощения собственных преступных планов.

Это разоблачает мышление диктатора и наивность политиков, которые верят в мирные переговоры с РФ, - отмечает Пятов.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские военные находятся в тяжелой ситуации сразу на нескольких участках фронта.

Аналитик отметил, что причиной этого нехватка боеприпасов и вооружений.

Почему Западу не следует верить заявлениям Кремля о переговорах с Украиной

Учитывая это, отмечает Пятов, некоторые западные политики рассчитывают, что Кремль может воспользоваться ситуацией для проведения переговоров.

Но русский диктатор придерживается совершенно другой логики. Под "переговорами" Путин действительно имеет в виду не что иное, как капитуляцию Украины, - объясняет аналитик.

С такой оценкой согласен и заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.

Это ответ всем, кто продолжает требовать от Украины и Запада шагов, чтобы сделать возможные переговоры. Несмотря на неудачи 2022 года, когда его войска не смогли взять Киев и он потерял территории на востоке и юге, цель Путина НИКОГДА не изменялась: Путин хочет уничтожить Украину за счет еще большего количества своих войск и военной экономики, лишить ее существования, стереть культуру. Что касается Запада: если мы не сможем сделать больше, рано или поздно Путин достигнет этой цели. Сейчас время играет в его пользу, – подчеркивает журналист.

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