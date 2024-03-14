Журналисты немецкого издания Bild обратили внимание на недавние заявления кремлевского диктатора Владимира Путина пропагандисту Дмитрию Киселеву по поводу нежелания вести переговоры с Украиной.
Что кроется за заявлениями Путина о войне в Украине
В частности, в интервью Киселеву кремлевский диктатор цинично заявил, что "сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, как-то нелепо с нашей стороны".
Аналитик издания Филипп Пятов отмечает, что одно предложение ясно демонстрирует, что Путин стремится использовать каждую военную слабость для продолжения агрессии и воплощения собственных преступных планов.
Он подчеркнул, что в настоящее время украинские военные находятся в тяжелой ситуации сразу на нескольких участках фронта.
Аналитик отметил, что причиной этого нехватка боеприпасов и вооружений.
Почему Западу не следует верить заявлениям Кремля о переговорах с Украиной
Учитывая это, отмечает Пятов, некоторые западные политики рассчитывают, что Кремль может воспользоваться ситуацией для проведения переговоров.
С такой оценкой согласен и заместитель главного редактора издания Пауль Ронцхаймер.
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