Що криється за заявами Путіна про війну в Україні

Зокрема, в інтерв’ю Кисельову кремлівський диктатор цинічно заявив, що "зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються, якось безглуздо з нашого боку".

Аналітик видання Пилип П'ятов зазначає, що одне це речення ясно демонструє, що Путін прагне використати кожну військову слабкість для продовження агресії та втілення власних злочинних планів.

Це викриває мислення диктатора і наївність тих політиків, які вірять у мирні переговори з РФ, - зазначає П'ятов. Поширити

Він підкреслив, що наразі українські військові перебувають у важкій ситуації одразу на кількох ділянках фронту.

Аналітик зазначив, що причиною цього є брак боєприпасів та озброєнь.

Чому Заходу не слід вірити заявам Кремля про переговори з Україною

З огляду на це, зауважує П'ятов, деякі західні політики розраховують, що Кремль може скористатись ситуацією для проведення переговорів.

Але російський диктатор дотримується зовсім іншої логіки. Під "переговорами" Путін насправді має на увазі не що інше, як капітуляцію України, - пояснює аналітик. Поширити

З такою оцінкою згоден і заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер.