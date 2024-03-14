Журналісти Bild розкрили плани Путіна щодо України
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Журналісти Bild розкрили плани Путіна щодо України

Володимир Путін
Джерело:  online.ua

Журналісти німецького видання Bild звернули увагу на нещодавні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна пропагандисту Дмитру Кисельову щодо небажання вести переговори з Україною. 

Що криється за заявами Путіна про війну в Україні

Зокрема, в інтерв’ю Кисельову кремлівський диктатор цинічно заявив, що "зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються, якось безглуздо з нашого боку".

Аналітик видання Пилип П'ятов зазначає, що одне це речення ясно демонструє, що Путін прагне використати кожну військову слабкість для продовження агресії та втілення власних злочинних планів.

Це викриває мислення диктатора і наївність тих політиків, які вірять у мирні переговори з РФ, - зазначає П'ятов.

Він підкреслив, що наразі українські військові перебувають у важкій ситуації одразу на кількох ділянках фронту.

Аналітик зазначив, що причиною цього є брак боєприпасів та озброєнь.

Чому Заходу не слід вірити заявам Кремля про переговори з Україною

З огляду на це, зауважує П'ятов, деякі західні політики розраховують, що Кремль може скористатись ситуацією для проведення переговорів.

Але російський диктатор дотримується зовсім іншої логіки. Під "переговорами" Путін насправді має на увазі не що інше, як капітуляцію України, - пояснює аналітик.

З такою оцінкою згоден і заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер.

Це відповідь усім, хто продовжує вимагати від України та Заходу кроків, щоб зробити переговори можливими. Незважаючи на невдачі 2022 року, коли його війська не змогли взяти Київ і він втратив території на сході та півдні, мета Путіна НІКОЛИ не змінювалася: Путін хоче знищити Україну за рахунок ще більшої кількості своїх військ і військової економіки, позбавити її існування, стерти культуру. Що стосується Заходу: якщо ми не зможемо зробити більше, рано чи пізно Путін досягне цієї мети. Зараз час грає на його користь, - підкреслює журналіст.

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