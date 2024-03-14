Журналісти німецького видання Bild звернули увагу на нещодавні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна пропагандисту Дмитру Кисельову щодо небажання вести переговори з Україною.
Що криється за заявами Путіна про війну в Україні
Зокрема, в інтерв’ю Кисельову кремлівський диктатор цинічно заявив, що "зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються, якось безглуздо з нашого боку".
Аналітик видання Пилип П'ятов зазначає, що одне це речення ясно демонструє, що Путін прагне використати кожну військову слабкість для продовження агресії та втілення власних злочинних планів.
Він підкреслив, що наразі українські військові перебувають у важкій ситуації одразу на кількох ділянках фронту.
Аналітик зазначив, що причиною цього є брак боєприпасів та озброєнь.
Чому Заходу не слід вірити заявам Кремля про переговори з Україною
З огляду на це, зауважує П'ятов, деякі західні політики розраховують, що Кремль може скористатись ситуацією для проведення переговорів.
З такою оцінкою згоден і заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер.
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