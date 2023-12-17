Журналисты Forbes раскрыли подробности украинского ответа на атаки Shahed армии РФ по Украине

В Украине разработали ответ иранским ударным дронам Shahed-131/136, которые преступная армия РФ использует для атак.

Что известно об украинском ответе иранским Shahed в армии РФ

В материале издания отмечается, что новый украинский ударный БпЛА AQ 400 Scythe ("Коса") уже приступил к работе в рамках атак по объектам преступной армии РФ на территории России.

Отмечается, что производителем этих БПЛА является Terminal Autonomy. Пока мощности производства позволяют получать около 50 таких дронов в месяц, однако уже во втором квартале следующего года производство планируется увеличить до 500 единиц в месяц.

Наша цель – производить 1 тыс единиц продукции ежемесячно. Но масштабироваться всего за один квартал нереально, – объясняет соучредитель предприятия Франсиско Серра-Мартинс. Поделиться

Что известно о БпЛА AQ 400 Scythe

Корпус беспилотника создан из фрезерованных листов фанеры, собранных на мебельных фабриках, что, по словам создателей, более выгодно для массового производства, чем 3D-печать или использование таких материалов, как стекловолокно.

Дрон спроектирован таким образом, чтобы его можно было производить без привлечения квалифицированной рабочей силы, что позволит легко увеличивать объемы без длительного технического обучения.

Базовый планер Scythe стоит около 15 тысяч долларов; с учетом рекомендаций и других дополнений эта сумма растет примерно до 30 тысяч долларов (цена Shahed-136 указана в размере 20-50 тысяч долларов).

Запас хода Scythe – около 750-900 км, в зависимости от варианта двигателя. Этого достаточно, чтобы в пределах досягаемости оказалась огромная территория России, а также весь оккупированный Крым.

Крейсерская скорость дрона – около 140 км/ч, а максимальная конечная – 200 км/ч. Scythe несет 42-кг боеголовка, как у "шахедов".

По словам основателя компании, стандартным боезарядом является украинская термобарическая боеголовка массового производства или пара 122-мм артснарядов, разбрасывающих шрапнель по большой площади.