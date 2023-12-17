Журналісти Forbes розкрили подробиці української відповіді на атаки Shahed армії РФ по Україні

В Україні розробили відповідь іранським ударним дронам Shahed-131/136, які злочинна армія РФ використовує для атак.

Що відомо про українську відповідь іранським Shahed у армії РФ

У матеріалі видання зазначається, що новий український ударний БпЛА AQ 400 Scythe ("Коса") вже розпочав роботу у рамках атак по об’єктах злочинної армії РФ на території Росії.

Зазначається, що виробником цих БпЛА є Terminal Autonomy. Наразі потужності виробництва дозволяють отримувати близько 50 таких дронів на місяць, однак вже у другому кварталі наступного року виробництво планується збільшити до 500 одиниць на місяць.

Наша мета - виробляти 1 тис одиниць продукції щомісяця. Але масштабуватися всього за один квартал нереально, - пояснює співзасновник підприємства Франсиско Серра-Мартінс. Поширити

Що відомо про БпЛА AQ 400 Scythe

Корпус безпілотника створено з фрезерованих листів фанери, зібраних на меблевих фабриках, що, за словами творців, вигідніше для масового виробництва, ніж 3D-друк або використання таких матеріалів, як скловолокно.

Дрон спроектований таким чином, щоб його можна було виробляти без залучення кваліфікованої робочої сили, що дозволить легко нарощувати обсяги без тривалого технічного навчання.

Базовий планер Scythe коштує близько 15 тисяч доларів; з урахуванням рекомендацій та інших доповнень ця сума зростає приблизно до 30 тисяч доларів (ціна Shahed-136 вказана у розмірі 20-50 тисяч доларів).

Запас ходу Scythe - близько 750-900 км, в залежності від варіанту двигуна. Цього достатньо, щоб у межах досяжності опинилася величезна територія Росії, а також весь окупований Крим.

Крейсерська швидкість дрона - близько 140 км/год, а максимальна кінцева - 200 км/ч. Scythe несе 42-кг боєголовку, як у "шахедів".

За словами засновника компанії, стандартним боєзарядом є українська термобарична боєголовка масового виробництва або пара 122-мм артснарядів, які розкидають шрапнель по великій площі.