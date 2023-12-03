Журналисты издания Politico сравнили войны РФ в Украине и Сирии

Журналисты издания Politico отметили, что на фоне жалоб украинских властей по отвлечению мирового внимания от войны в Украине на конфликт в Израиле, мир таким же образом забыл о войне, которую Россия ведет в Сирии.

Чем схожи преступные войны России в Украине и Сирии

Отмечается, что автор материала издания посетил Турцию, где пообщался с 48-летним жителем Сирии Махмудом Амедом Насером, который привез внука на лечение.

Сирийец рассказывает, что мальчик очень испугался звука турецкого гражданского авиалайнера в небе.

Там ведь, на подконтрольных повстанцам территориях Сирии, гул самолета означает, что сейчас на головы упадут российские бомбы.

Мы с украинцами имеем одного врага, одного убийцу, – отметил Насер. Поделиться

Автор материала отмечает, что сирийские повстанцы в отличие от украинских военных не имеют радаров и систем ПВО и раннего предупреждения воздушных атак.

И сотни иностранных журналистов не освещают каждый российский удар по жилым домам.

В Сирии смерть и разрушение совершаются без особого предупреждения или внимания со стороны внешнего мира.

Российские военные продолжают воевать и совершать зверства в Сирии в течение восьми лет, без признаков замедления. Это сигнал для Украины о том, как долго Россия готова совершать неизбирательные атаки и предупреждение о том, что Россия способна затягивать конфликты на долгие периоды времени, говорится в материале издания. Поделиться

Что следует помнить украинцам о конфликте в Сирии

Автор напоминает, что когда-то конфликт в Сирии, начавшийся как гражданская война, был центром внимания мирового сообщества.

На время повстанцы имели определенную симпатию Запада, поскольку жестокость диктатора Башара Асада в подавлении сопротивления шокировала мир.

Но с годами война зашла в тупик, и внимание мира перешло на другие события и другие конфликты.

Тем временем, по подсчетам ООН, за 12 лет в Сирии погибли по меньшей мере 306 тысяч человек, более 80 в день. И это минимальная оценка. Неправительственная британская организация "Сирийская обсерватория" считает, что в этой войне погибло более 600 тысяч гражданских и солдат.

Автор материала отмечает, что особый трагизм заключается в том, что преступное вторжение оккупационной армии РФ также отвлекло мировое сообщество от конфликта в Сирии.

Более того, гуманитарные агентства ООН, иностранные правительственные и неправительственные фонды тоже в значительной степени переключили свое внимание и свои ресурсы в Украину.

И на этом фоне страны Ближнего Востока уже готовы восстанавливать нормальные отношения с режимом Асада, они громко разорвали десятилетия назад.

В мае сирийского диктатора впервые с 2011 года снова тепло приветствовали на саммите Лиги арабских государств — несмотря на множество доказательств того, что он и его режим совершили военные преступления.

Следует знать украинцам и о судьбе сирийских беженцев.

Турция, когда такая гостеприимная к ним, с годами начала отворачиваться. Приветливое отношение, которое беженцы когда-то испытывали в этой стране, уже угасло. Враждебное отношение турок к сирийцам в быту – не удивительно.

Опрос в сентябре 2018 показал, что 83% турок негативно относятся к сирийским беженцам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, более десяти лет назад принимавший сирийских беженцев как "наших братьев", в этом году во время своей предвыборной кампании пообещал избирателям, что отправит обратно в охваченную войной Сирию миллион беженцев.