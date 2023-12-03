Журналісти видання Politico порівняли війни РФ в Україні та Сирії

Журналісти видання Politico зазначили, що на тлі скарг української влади щодо відволікання світової уваги від війни в Україні на конфлікт в Ізраїлі, світ таким самим чином забув про війну, яку Росія веде у Сирії.

Чим схожі злочинні війни Росії в Україні та Сирії

Зазначається, що автор матеріалу видання здійснив візит до Туреччини, де поспілкувався із 48-річним мешканцем Сирії Махмудом Амедом Насером, що привіз онука на лікування.

Сирієць розповідає, що хлопчик дуже злякався звуку турецького цивільного авіалайнера в небі.

Адже там, на підконтрольних повстанцям територіях Сирії, гул літака означає, що зараз на голови впадуть російські бомби.

Ми з українцями маємо одного ворога, одного вбивцю, - зазначив Насер. Поширити

Автор матеріалу зазначає, що сирійські повстанці на відміну від українських військових не мають радарів та систем ППО і раннього попередження повітряних атак.

І сотні іноземних журналістів не висвітлюють кожен російський удар по житловим будинкам.

У Сирії смерть і руйнування відбуваються без особливого попередження або уваги з боку зовнішнього світу.

Російські військові продовжують воювати та чинити звірства в Сирії протягом восьми років, без жодних ознак сповільнення. Це сигнал для України про те, як довго Росія готова здійснювати невибіркові атаки, і попередження про те, що Росія здатна затягувати конфлікти на довгі періоди часу, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Що слід пам’ятати українцям про конфлікт у Сирії

Автор нагадує, що колись конфлікт в Сирії, який розпочався як громадянська війна, був центром уваги світової спільноти.

На деякий час повстанці мали певну симпатію Заходу, оскільки жорстокість диктатора Башара Асада у придушенні опору шокувала світ.

Але з роками війна зайшла в глухий кут, і увага світу перейшла на інші події та інші конфлікти.

А тим часом, за підрахунками ООН, за 12 років в Сирії загинули щонайменше 306 тисяч людей, понад 80 на день. І це мінімальна оцінка. Неурядова британська організація "Сирійська обсерваторія" вважає, що в цій війні загинули понад 600 тисяч цивільних та солдатів.

Автор матеріалу зазначає, що особливий трагізм полягає у тому, що злочинне вторгнення окупаційної армії РФ також відвернуло увагу світової спільноти від конфлікту в Сирії.

Більше того, гуманітарні агентства ООН, іноземні урядові та неурядові фонди теж в значній мірі переключили свою увагу та свої ресурси на Україну.

І на цьому тлі країни Близького Сходу вже готові відновлювати нормальні відносини з режимом Асада, які вони гучно розірвали десятиліття тому.

В травні сирійського диктатора вперше з 2011 року знову тепло вітали на саміті Ліги арабських держав — не зважаючи на величезну кількість доказів того, що він і його режим скоїли воєнні злочини.

Варто знати українцям і про долю сирійських біженців.

Туреччина, колись така гостинна до них, з роками почала відвертатися. Привітне ставлення, яке біженці колись відчували в цій країні, вже згасло. Вороже ставлення турків до сирійців в побуті – не дивина.

Опитування у вересні 2018 року показало, що 83% турків негативно ставляться до сирійських біженців.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, який понад десять років тому приймав сирійських біженців як "наших братів", цього року під час своєї передвиборчої кампанії пообіцяв виборцям, що відправить назад до охопленої війною Сирії мільйон біженців.