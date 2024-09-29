Журналисты раскрыли еще одну тайну смерти Навального
Категория
Мир
Дата публикации

Журналисты раскрыли еще одну тайну смерти Навального

Навального все-таки могли убить
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Источник:  The Insider

Редакция издания The Insider сообщает, что получила доступ к сотням официальных документов, подтверждающих, что российского оппозиционера Алексея Навального, заключенного в исправительной колонии "Полярный волк", могли отравить.

Главные тезисы

  • Расследование показало, что официальная версия о нарушении сердечного ритма не объясняет симптомы, наблюдаемые перед смертью оппозиционера.
  • Эксперты, в частности реаниматолог Александр Полупан, утверждают, что симптомы Навального больше указывают на отравление, а не нарушение сердечного ритма.

Навального все-таки могли убить

Сейчас журналисты располагают двумя версиями постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанными майором юстиции Александром Варапаевым.

Осужденный Навальный А.А. 16.02.2024 в период пребывания в прогулочном дворе №2 ЕПКТ почувствовал резкое ухудшение состояния своего здоровья, о чем сообщил дежурному работнику учреждения, который вывел последнего из помещения прогулочного двора в помещение секции №4 ЕПКТ, — сказано в документе.

Кроме того, сообщает, что Навальный лег на пол, а затем начал жаловаться на резкую боль в области живота.

После этого у него началось рефлекторное извержение содержимого желудка, проявились судороги, и он потерял сознание, о чем немедленно было сообщено медицинским работникам исправительного учреждения.

В распоряжении издания есть и другой документ — описание "изъятых объектов", где тоже фигурируют "образцы рвотных масс", причем их отдали на экспертизу, хотя официально не сообщалось ни об экспертизе, ни о рвоте.

Что говорят эксперты

Журналисты также обратили внимание на заявление реаниматолога Александра Полупана.

Что важно понимать, именно он лечил Навального в омской больнице после отравления "Новичком" 2020 года.

По его словам, указанные в документах симптомы никак не стыкуются с официальной версией.

Полупан обращает внимание на то, что официальная причина смерти — нарушение сердечного ритма — никак не объясняла бы тех симптомов, которые мы видим в определении: резкая боль в животе, рвота и судороги.

Вряд ли такие симптомы можно объяснить чем-то кроме отравления. Короткий промежуток времени между болью в животе и судорогами свидетельствует в пользу того, что это могло быть, например, фосфороорганическое вещество (к этому же классу веществ относится и "Новичок", но только не при накожном применении, а при внутреннем), — указывает медик .

По словам журналистов, со словами Полупана согласны и другие опрошенные The Insider врачи разных специальностей.

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