Журналісти розкрили ще одну таємницю смерті Навального

Редакція видання The Insider повідомляє, що отримала доступ до сотень офіційних документів, які підтверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального, який був ув′язнений у виправній колонії "Полярний вовк", могли отруїти.

Навального все-таки могли вбити

Наразі журналісти мають у своєму розпорядженні дві версії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, підписані майором юстиції Олександром Варапаєвим.

Засуджений Навальний О.О. 16.02.2024 в період перебування в прогулянковому дворі №2 ЄПКТ відчув різке погіршення стану свого здоров'я, про що повідомив черговому працівнику установи, який вивів останнього з приміщення прогулянкового двору до приміщення секції №4 ЄПКТ, — йдеться в документі. Поширити

Окрім того, наголошується, що Навальний ліг на підлогу, а потім почав скаржитися на різкий біль у ділянці живота.

Після цього у нього розпочалось рефлекторне виверження вмісту шлунку, проявились судоми, та він знепритомнів, про що негайно було повідомлено медичним працівникам виправної установи.

У розпорядженні видання є й інший документ — опис "вилучених об'єктів", де теж фігурують "зразки блювотних мас", причому їх віддали на експертизу, хоча офіційно не повідомлялося ні про експертизу, ні про блювоту.

Що кажуть експерти

Журналісти також звернули увагу на заяву реаніматолога Олександра Полупана.

Що важливо розуміти, саме він лікував Навального в омській лікарні після отруєння "Новачком" 2020 року.

За його словами, зазначені в документах симптоми ніяк не стикуються з офіційною версією.

Полупан звертає увагу на те, що офіційна причина смерті — порушення серцевого ритму — ніяк не пояснювала б тих симптомів, які ми бачимо в ухвалі: різкий біль у животі, блювота і судоми.

Навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось окрім отруєння. Короткий проміжок часу між болем у животі та судомами свідчить на користь того, що це могла бути, наприклад, фосфороорганічна речовина (до цього ж класу речовин належить і "Новачок", але тільки не при нашкірному застосуванні, а при внутрішньому), — вказує медик. Поширити

За словами журналістів, зі словами Полупана згодні й інші опитані The Insider лікарі різних спеціальностей.