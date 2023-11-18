Журналисты Times узнали о реалиях российских военнопленных в Украине

Журналисты британского издания The Times побывали в крупнейшем в Украине лагере для российских военнопленных.
Что известно о крупнейшем в Украине лагере для российских военнопленных
По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, пленные российские военные чтят память погибших украинских воинов, слушают гимн Украины и делают много других дел, чтобы избавиться от кремлевской лжи в голове.
Авторы материала отмечают, что чтобы попасть из жилых помещений в столовую, пленные должны идти по улице с фотографиями выдающихся украинских деятелей.
Среди них – портреты идеолога украинских националистов Степана Бандеры и писателя Тараса Шевченко.
Что известно о быте российских военнопленных
Согласно Женевской конвенции, военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят 8 долларов в месяц, которые тратят на напитки и сладости в лагерном магазине.
Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там.
Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на "традициях российской тюремной иерархии". Так они хотели показать, что здесь "великие люди".
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