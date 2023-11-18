Журналисты Times узнали о реалиях российских военнопленных в Украине

Что известно о крупнейшем в Украине лагере для российских военнопленных

По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, пленные российские военные чтят память погибших украинских воинов, слушают гимн Украины и делают много других дел, чтобы избавиться от кремлевской лжи в голове.

Русские были подвергнуты пропаганде всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-нибудь из религиозной секты. Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством, – объясняет Яценко. Поделиться

Авторы материала отмечают, что чтобы попасть из жилых помещений в столовую, пленные должны идти по улице с фотографиями выдающихся украинских деятелей.

Среди них – портреты идеолога украинских националистов Степана Бандеры и писателя Тараса Шевченко.

Символом того, как большинство российских заключенных смотрят на Украину, есть один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина, отмечает Яценко. Поделиться

Что известно о быте российских военнопленных

Согласно Женевской конвенции, военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят 8 долларов в месяц, которые тратят на напитки и сладости в лагерном магазине.

Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там.

Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на "традициях российской тюремной иерархии". Так они хотели показать, что здесь "великие люди".