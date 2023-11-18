Журналисты Times узнали о реалиях российских военнопленных в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Журналисты Times узнали о реалиях российских военнопленных в Украине

Российские военнопленные
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Источник:  The Times

Журналисты британского издания The Times побывали в крупнейшем в Украине лагере для российских военнопленных.

Что известно о крупнейшем в Украине лагере для российских военнопленных

По словам представителя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петра Яценко, пленные российские военные чтят память погибших украинских воинов, слушают гимн Украины и делают много других дел, чтобы избавиться от кремлевской лжи в голове.

Русские были подвергнуты пропаганде всю жизнь. Это как попытка вытащить кого-нибудь из религиозной секты. Это ускоренный курс истории Украины, который мы даем заключенным, чтобы развенчать заявления Путина о том, что Украина не является независимым государством, – объясняет Яценко.

Авторы материала отмечают, что чтобы попасть из жилых помещений в столовую, пленные должны идти по улице с фотографиями выдающихся украинских деятелей.

Среди них – портреты идеолога украинских националистов Степана Бандеры и писателя Тараса Шевченко.

Символом того, как большинство российских заключенных смотрят на Украину, есть один новоприбывший, который посмотрел на фотографию Бандеры и подумал, что это фотография молодого Путина, отмечает Яценко.

Что известно о быте российских военнопленных

Согласно Женевской конвенции, военнопленные россияне работают в лагере шесть дней в неделю, за что им платят 8 долларов в месяц, которые тратят на напитки и сладости в лагерном магазине.

Coca-Cola, недоступная в России после вторжения, на сегодняшний день является самым популярным товаром там.

Яценко заявил, что некоторые бывшие осужденные россияне пытались ввести в лагере "преступный порядок", основанный на "традициях российской тюремной иерархии". Так они хотели показать, что здесь "великие люди".

Мы очень быстро останавливаем это. Мы говорим им, что если вы будете плохо себя вести, мы вас уволим и пусть украинцы разберутся с вами. Обычно это работает, – отмечает представитель Координационного штаба.

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