Журналісти Times дізнались про реалії російських військовополонених в Україні

Що відомо про найбільший в Україні табір для російських військовополонених

За словами речника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, полонені російські військові вшановують пам’ять загиблих українських воїнів, слухають гімн України та роблять багато інших справ, аби позбавитись кремлівської брехні в голові.

Росіяни були піддані пропаганді все життя. Це як спроба витягнути когось із релігійної секти. Це прискорений курс історії України, який ми даємо в’язням, щоб розвінчати заяви Путіна про те, що Україна не є незалежною державою, - пояснює Яценко. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що аби потрапити із житлових приміщень до їдальні, полонені мають йти вулицею із розміщеними фотографіями видатних українських діячів.

Серед них — портрети ідеолога українських націоналістів Степана Бандери та письменника Тараса Шевченка.

Символом того, як більшість російських в’язнів дивляться на Україну, є один новоприбулий, який подивився на фотографію Бандери та подумав, що це фотографія молодого Путіна, - зазначає Яценко. Поширити

Що відомо про побут російських військовополонених

Відповідно до Женевської конвенції, військовополонені росіяни працюють у таборі шість днів на тиждень, за що їм платять 8 доларів на місяць, які ті витрачають на напої та солодощі в табірному магазині.

Coca-Cola, недоступна в Росії після вторгнення, на сьогодні є найпопулярнішим товаром там.

Яценко заявив, що деякі колишні засуджені росіяни намагалися ввести в таборі "злочинний порядок", заснований на "традиціях російської тюремної ієрархії". Так вони хотіли показати, що є тут "великими людьми".