Журналісти Times дізнались про реалії російських військовополонених в Україні

Журналісти британського видання The Times побували в найбільшому в Україні таборі для російських військовополонених.
Що відомо про найбільший в Україні табір для російських військовополонених
За словами речника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петра Яценка, полонені російські військові вшановують пам’ять загиблих українських воїнів, слухають гімн України та роблять багато інших справ, аби позбавитись кремлівської брехні в голові.
Автори матеріалу зазначають, що аби потрапити із житлових приміщень до їдальні, полонені мають йти вулицею із розміщеними фотографіями видатних українських діячів.
Серед них — портрети ідеолога українських націоналістів Степана Бандери та письменника Тараса Шевченка.
Що відомо про побут російських військовополонених
Відповідно до Женевської конвенції, військовополонені росіяни працюють у таборі шість днів на тиждень, за що їм платять 8 доларів на місяць, які ті витрачають на напої та солодощі в табірному магазині.
Coca-Cola, недоступна в Росії після вторгнення, на сьогодні є найпопулярнішим товаром там.
Яценко заявив, що деякі колишні засуджені росіяни намагалися ввести в таборі "злочинний порядок", заснований на "традиціях російської тюремної ієрархії". Так вони хотіли показати, що є тут "великими людьми".
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