Звезда "Друзей" раскрыл неожиданную правду о съемках сериала

Американский актер и комик Стивен Парк, также известный своим участием в сериале "Друзья", откровенно признался, что во время съемок ситкома была крайне токсичная атмосфера.
Главные тезисы
- Стивен Парк рассказал о расизме и пренебрежительном отношении к актерам на съемках.
- По его словам, это были реалии Голливуда в тот период времени.
"Друзья" на самом деле были не слишком дружественными
Ни для кого не секрет, что даже спустя 30 лет после премьеры сериала его продолжают смотреть люди в разных уголках мира.
Однако, как оказалось, все не так радужно, как казалось фанатам ситкома раньше.
Издание Variety обращает внимание на то, что спустя столько лет после выхода картины на экраны Парк решил рассказать о неприятных эмоциях, полученных им во время съемок.
Стивен сыграл роль Фила и снялся в нескольких эпизодах второго и третьего сезонов, однако у него остались негативные впечатления и воспоминания.
Актер заявил, что столкнулся с расизмом и пренебрежительным отношением к себе.
По его словам, Голливуд в то время был очень токсичной средой.
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