Зірка "Друзів" розкрив неочікувану правду про зйомки серіалу

Американський актор та комік Стівен Парк, також відомий своєю участю у серіалі "Друзі", відверто зізнався, що під час зйомок ситкому панувала вкрай токсична атмосфера.

“Друзі” насправді були не надто дружніми

Ні для кого не секрет, що навіть через 30 років після прем'єри серіалу його продовжують дивитися люди в різних куточках світу.

Однак, як виявилося, все не так райдужно, як здавалося фанатам ситкому раніше.

Видання Variety звертає увагу на те, через стільки років після виходу картини на екрани Парк вирішив розповісти про неприємні емоції, отримані ним під час зйомок.

Як відомо, Стівен зіграв роль Філа та знявся у декількох епізодах другого та третього сезонів, проте у нього залишилися негативні враження та спогади.

Актор заявив, що зіткнувся з расизмом та зневажливим ставленням до себе.

У той час я відчував, що це було токсичне середовище. Джеймс Хонг теж знімався в епізоді зі мною, і помічник режисера викликав його на знімальний майданчик такими словами: "Де, б**ха, цей східний хлопець? Приведи східного хлопця, — розповів Парк на подкасті "Pod meets world". Поширити

За його словами, Голлівуд у той час був загалом токсичним середовищем.