Звезда элитного подразделения. Что известно о связях Буданова с ЦРУ
Категория
Украина
Дата публикации

Звезда элитного подразделения. Что известно о связях Буданова с ЦРУ

Кирилл Буданов
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Источник:  The New York Times

Как удалось узнать изданию The New York Times, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов входил в элитное подразделение "Отряд 2245", подготовкой которого занималось американское Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

ЦРУ помогло Буданову стать успешным разведчиком

Согласно данным американских журналистов, глава ГУР был одним из офицеров подразделения, которое занималось захватом российских беспилотников и средств связи.

После этого техники ЦРУ получали возможность перепрофилировать их и взломать шифровальные системы.

The New York Times утверждает, что Кирилл Буданов был восходящей звездой в подразделе "Отряд 2245".

Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также сделало экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде после того, как он был ранен в правую руку во время боев на Донбассе, - сказано в статье.

Что известно о тайной операции команды Буданова в Крыму

По словам журналистов, во время одной из операций Буданов, переодевшись в российскую форму, высадился в оккупированном Крыму.

Для этого он переправил своих бойцов через узкий залив на надувных катерах.

В бой с украинскими воинами вступило элитное подразделение спецназа РФ.

Команде Буданова удалось нанести серьезные потери врагу. К слову, удалось ликвидировать сына русского генерала.

После этого украинская группа отступила на береговую линию и несколько часов плыла на подконтрольную Украине территорию.

Партнерство было столь успешным, что ЦРУ захотело повторить его с другими европейскими спецслужбами, ориентированными на противодействие России.

Стоит также отметить, что ранее Кирилл Буданов намекнул, что вскоре Украина совершит новую атаку на Крымский мост.

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