Як вдалося дізнатися виданню The New York Times, глава ГУР МО України Кирило Буданов входив до елітного підрозділу "Загін 2245", який готувало американське Центральне розвідувальне управління (ЦРУ).

ЦРУ допомогло Буданову стати успішним розвідником

Згідно з даними американських журналістів, глава ГУР був одним з офіцерів підрозділу, який захоплював російські безпілотники і засоби зв'язку.

Після цього техніки ЦРУ отримували можливість їх перепрофілювати та шифрувальні системи.

The New York Times стверджує, що Крило Буданов був висхідною зіркою в підрозділі “Загін 2245”.

Він був відомий сміливими операціями в тилу ворога і мав глибокі зв'язки з ЦРУ. Агентство підготувало його, а також зробило екстраординарний крок, відправивши на реабілітацію в Національний військово-медичний центр Уолтера Ріда в Меріленді після того, як він був поранений в праву руку під час боїв на Донбасі, — йдеться в статті. Поширити

Що відомо про таємну операцію команди Буданова в Криму

За словами журналістів, під час однієї з операцій Буданов, переодягнувшись у російську форму, висадився в окупованому Криму.

Для цього він переправив своїх бійців через вузьку затоку на надувних катерах.

У бій з українськими воїнами вступив елітний підрозділ спецназу РФ.

Команді Буданова вдалося завдати серйозних втрат ворогу. До слова, вдалося ліквідувати сина російського генерала.

Після цього українська група відступила до берегової лінії і кілька годин пливла на підконтрольну Україні територію.

Партнерство було настільки успішним, що ЦРУ захотіло повторити його з іншими європейськими спецслужбами, орієнтованими на протидію Росії.

Варто також зазначити, що раніше Кирило Буданов натякнув, що незабаром Україна здійснить нову атаку на Кримський міст.