Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд женился — фото

Голливудский актер Элайджа Вуд, который известен своей ролью Фродо в киносерии "Властелин колец", сыграл свадьбу со своей любимой — продюсером Мэтте-Мари Конгсвед.

Элайджа Вуд больше не холостяк

О долгожданном событии узнало издание TMZ.

Журналисты отмечают, что избранницей 44-летнего актера стала продюсер Мэтте-Мари Конгсвед, она младше его на 11 лет.

Влюбленные сыграли свадьбу в Швеции — празднование прошло в канун Нового года.

Элайджа и Мэтте-Мари пригласили разделить с ними радость создания новой семьи только близких и друзей. В общей сложности было около 80 гостей.

Что интересно, пока сами влюбленные никоим образом не комментируют свою свадьбу.

Фото: shutterstock.com

Элайджа и Мэтте-Мари впервые познакомились еще 8 лет назад — это произошло во время съемок фильма "Я больше не чувствую себя как дома в этом мире".