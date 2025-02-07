Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд женился — фото

Голливудский актер Элайджа Вуд, который известен своей ролью Фродо в киносерии "Властелин колец", сыграл свадьбу со своей любимой — продюсером Мэтте-Мари Конгсвед.
Главные тезисы
- Свадьба состоялась в Швеции в канун Нового года.
- У влюбленных уже двое детей, однако они не разглашают подробности личной жизни.
Элайджа Вуд больше не холостяк
О долгожданном событии узнало издание TMZ.
Журналисты отмечают, что избранницей 44-летнего актера стала продюсер Мэтте-Мари Конгсвед, она младше его на 11 лет.
Влюбленные сыграли свадьбу в Швеции — празднование прошло в канун Нового года.
Элайджа и Мэтте-Мари пригласили разделить с ними радость создания новой семьи только близких и друзей. В общей сложности было около 80 гостей.
Что интересно, пока сами влюбленные никоим образом не комментируют свою свадьбу.
Элайджа и Мэтте-Мари впервые познакомились еще 8 лет назад — это произошло во время съемок фильма "Я больше не чувствую себя как дома в этом мире".
В 2019 году у них родился сын, а в марте 2023 года они стали родителями дочери.
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