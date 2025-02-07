Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд женился — фото
Категория
Шоу-бизнес
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Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд женился — фото

Элайджа Вуд больше не холостяк
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Источник:  TMZ

Голливудский актер Элайджа Вуд, который известен своей ролью Фродо в киносерии "Властелин колец", сыграл свадьбу со своей любимой — продюсером Мэтте-Мари Конгсвед.

Главные тезисы

  • Свадьба состоялась в Швеции в канун Нового года.
  • У влюбленных уже двое детей, однако они не разглашают подробности личной жизни.

Элайджа Вуд больше не холостяк

О долгожданном событии узнало издание TMZ.

Журналисты отмечают, что избранницей 44-летнего актера стала продюсер Мэтте-Мари Конгсвед, она младше его на 11 лет.

Влюбленные сыграли свадьбу в Швеции — празднование прошло в канун Нового года.

Элайджа и Мэтте-Мари пригласили разделить с ними радость создания новой семьи только близких и друзей. В общей сложности было около 80 гостей.

Что интересно, пока сами влюбленные никоим образом не комментируют свою свадьбу.

Фото: shutterstock.com

Элайджа и Мэтте-Мари впервые познакомились еще 8 лет назад — это произошло во время съемок фильма "Я больше не чувствую себя как дома в этом мире".

В 2019 году у них родился сын, а в марте 2023 года они стали родителями дочери.

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