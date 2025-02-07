Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд одружився — фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Зірка "Володаря перснів" Елайджа Вуд одружився — фото

Елайджа Вуд
Джерело:  TMZ

Голлівудський актор Елайджа Вуд, який відомий широкому загалу роллю Фродо у кіносерії “Володар перснів”, зіграв весілля зі своєю коханою — продюсеркою Метте-Марі Конгсвед.

Головні тези:

  • Весілля відбулося у Швеції напередодні Нового року.
  • У закоханих вже є двоє дітей, однак вони не розголошують подробиці особистого життя.

Елайджа Вуд більше не холостяк

Про довгоочікувану подію дізналося видання TMZ.

Журналісти зазначають, що обраницею 44-річного актора стала продюсерка Метте-Марі Конгсвед, яка молодша за нього на 11 років.

Закохані зіграли весілля у Швеції — святкування відбулося напередодні Нового року.

Елайджа і Метте-Марі запросили розділити з ними радість створення нової родини лише близьких та друзів. Загалом було близько 80 гостей.

Що цікаво, поки самі закохані жодним чином не коментують своє весілля. 

Фото: shutterstock.com

Елайджа та Метте-Марі уперше познайомилися ще 8 років тому — це сталося під час зйомок фільму "Я більше не почуваюся як вдома у цьому світі".

У 2019 році у них народився син, а в березні 2023 року вони стали батьками доньки.

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