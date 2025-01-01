Звезда "Звездных войн" Марк {эмилл призвал мир поддержать Украину — видео

Голливудский актер Марк Хэмилл в новогоднюю ночь попросил своих фанатов и весь мир не забывать о поддержке Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Хэмилл еще раз публично поддержал Украину

Что важно понимать, актер известен своей ролью мастера-джедая Люка Скайвокера во франшизе "Звездные войны"

В первую очередь Марк Хэмилл поздравил с Новым годом и пожелал всем счастья.

Кроме того, он попросил не забывать, что полномасштабная война России против Украины продолжается. По словам звезды, очень важно всеми способами способствовать будущей победе украинцев над российской агрессией.

Я желаю вам счастливого Нового года и призываю поддержать Украину. Любой вклад, который вы можете внести — это будет очень ценно. Пожалуйста, помогите, чтобы победила свобода, победила Украина. Марк Геммил Американский актер

Что важно понимать, звезда "Звездных войн” много раз публично выражал свою позицию. После полномасштабного вторжения РФ он помог собрать для Украины "Армию дронов".

Как Зеленский поздравил Украину с Новым годом

Новогоднее поздравление главы государства Владимира Зеленского прозвучало за несколько минут до наступления 2025 года.

Во время него он поблагодарил народ за силу и непокоренность на фоне продолжающейся российской агрессии.

Я благодарю вас за 2024-й. Нашим людям, проходящим все трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины — гордость. А для меня гордость быть президентом таких людей, украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не победят народ, у которого есть крылья. Поделиться

Кроме того, он поблагодарил всех союзников и партнеров Украины, которые вместе боролись за ее независимость.

Владимир Зеленский дал понять, что для российских убийц настало вреся “свалить с нашей земли”.