Зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл закликав світ підтримати Україну — відео

Голлівудський актор Марк Гемілл у новорічну ніч попросив своїх фанатів та увесь світ не забувати про підтримку України на тлі триваючої російської агресії.

Гемілл вкотре публічно підтримав Україну

Що важливо розуміти, актор відомий широкому загалу роллю майстра-джедая Люка Скайвокера у франшизі "Зоряні війни"

Насамперед Марк Гемілл привітав з Новим роком та побажав усім щастя.

Окрім того, він попросив світ не забувати, що повномасштабна війна Росії проти України триває.

За словами зірки, вкрай важливо усіма способами сприяти майбутній перемозі українців над російською агресією.

Я бажаю вам щасливого Нового року і закликаю підтримати Україну. Будь-який внесок, який ви можете зробити — це буде надзвичайно цінно. Тож, будь-ласка, посприяйте, щоб перемогла свобода, перемогла Україна. Марк Гемміл Американський актор

Що важливо розуміти, зірка "Зоряних війн" й раніше багато разів публічно висловлював свою позицію. Після повномасштабного вторгнення РФ він допоміг зібрати для України "Армію дронів".

Як Зеленський привітав Україну з Новим роком

Новорічне привітання глави держави Володимира Зеленського пролунало за кілька хвилин до настання 2025 року.

Під час нього він подякував народу за міцність та нескореність на тлі триваючої російської агресії.

Я дякую вам за 2024-й. Нашим людям, що проходять усі труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України — гордість. А для мене гордість — бути президентом таких людей, українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила. Поширити

Окрім того, він подякував усім союзникам та партнерам України, які разом боролися за її незалежність.

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що для російських вбивць настав “час звалити з нашої землі".