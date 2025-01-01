Зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл закликав світ підтримати Україну — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл закликав світ підтримати Україну — відео

Гемілл
Джерело:  UNITED24

Голлівудський актор Марк Гемілл у новорічну ніч попросив своїх фанатів та увесь світ не забувати про підтримку України на тлі триваючої російської агресії.

Головні тези:

  • Марк Гемілл нагадав, що війна триває, а Україна потребує постійної підтримки.
  • Володимир Зеленський у новорічному привітанні висловив подяку народу за міцність та нескореність. 

Гемілл вкотре публічно підтримав Україну

Що важливо розуміти, актор відомий широкому загалу роллю майстра-джедая Люка Скайвокера у франшизі "Зоряні війни"

Насамперед Марк Гемілл привітав з Новим роком та побажав усім щастя.

Окрім того, він попросив світ не забувати, що повномасштабна війна Росії проти України триває.

За словами зірки, вкрай важливо усіма способами сприяти майбутній перемозі українців над російською агресією. 

Я бажаю вам щасливого Нового року і закликаю підтримати Україну. Будь-який внесок, який ви можете зробити — це буде надзвичайно цінно. Тож, будь-ласка, посприяйте, щоб перемогла свобода, перемогла Україна.

Марк Гемміл

Марк Гемміл

Американський актор

Що важливо розуміти, зірка "Зоряних війн" й раніше багато разів публічно висловлював свою позицію. Після повномасштабного вторгнення РФ він допоміг зібрати для України "Армію дронів".

Як Зеленський привітав Україну з Новим роком

Новорічне привітання глави держави Володимира Зеленського пролунало за кілька хвилин до настання 2025 року.

Під час нього він подякував народу за міцність та нескореність на тлі триваючої російської агресії.

Я дякую вам за 2024-й. Нашим людям, що проходять усі труднощі з гідністю. Людям, для яких бути громадянами України — гордість. А для мене гордість — бути президентом таких людей, українців та українок, які доводять: жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила.  

Окрім того, він подякував усім союзникам та партнерам України, які разом боролися за її незалежність.

Володимир Зеленський дав зрозуміти, що для російських вбивць настав “час звалити з нашої землі".

Нехай 2025-й стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують. Але ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну. Те, чого хотів би кожен із нас… Знаю, що пліч-о-пліч зі мною ви — мільйони українців. Сильні. Вільні. Прекрасні. Незалежні. З Новим роком, дорогий народе! З Новим роком, Україно! Слава Україні!

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп зможе зупинити війну. Який козир є у майбутнього президента США
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Тихановська звернулася до Зеленського після його новорічної промови
Тихановська
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 63 дрони під час нової атаки Росії
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?