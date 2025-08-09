Звездопад Персеиды 2025. Когда и где можно насладиться поразительным явлением

В ночь со вторника 12 августа на утро среды 13 августа люди смогут наблюдать пик долгожданного Звездопада Персеиды. Главная проблема заключается лишь в том, что яркая Луна может помешать созерцанию столь эффектного астрономического явления.

Звездопад Персеиды 2025 — интересные факты

По словам астрономов, в момент кульминации звездопада Персеиды Луна будет на 84% полной.

Учитывая этот факт, в ночном небе есть шанс увидеть от 10 до 20 метеоров в час.

Если же небо будет темным и Луны не будет видно, то речь пойдет уже о 60-100 метеорах каждый час.

Стоит также отметить, что люди смогут наслаждаться звездопадом Персеиды вплоть до 23 августа.

Поскольку Земля вращается вокруг Солнца, несколько раз в год она проходит через обломки, остающиеся от пролетающих комет или астероидов. Источником Персеид являются обломки кометы 109P/Свифт-Туттл. Поделиться

Фото: wikipedia.org

Как отмечают астрономы, чтобы наблюдать за этим поразительным явлением, необязательно иметь телескоп.

Для этого просто нужно выехать за город, чтобы быть подальше от городских огней и больших построек.