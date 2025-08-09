Звездопад Персеиды 2025. Когда и где можно насладиться поразительным явлением

В ночь со вторника 12 августа на утро среды 13 августа люди смогут наблюдать пик долгожданного Звездопада Персеиды. Главная проблема заключается лишь в том, что яркая Луна может помешать созерцанию столь эффектного астрономического явления.
Главные тезисы
- Звездопад Персеиды продлится до 23 августа.
- Наблюдать за удивительным явлением можно без телескопа.
Звездопад Персеиды 2025 — интересные факты
По словам астрономов, в момент кульминации звездопада Персеиды Луна будет на 84% полной.
Учитывая этот факт, в ночном небе есть шанс увидеть от 10 до 20 метеоров в час.
Если же небо будет темным и Луны не будет видно, то речь пойдет уже о 60-100 метеорах каждый час.
Стоит также отметить, что люди смогут наслаждаться звездопадом Персеиды вплоть до 23 августа.
Как отмечают астрономы, чтобы наблюдать за этим поразительным явлением, необязательно иметь телескоп.
Для этого просто нужно выехать за город, чтобы быть подальше от городских огней и больших построек.
Кроме того, указано: идеальное время для наблюдения за метеоритным дождем — ранние часы перед рассветом, когда Луна находится низко над горизонтом.
