Зорепад Персеїди 2025. Коли та де можна насолодитися вражаючим явищем

У ніч з вівторка 12 серпня на ранок середи 13 серпня люди зможуть спостерігати пік довгоочікуваного Зорепаду Персеїди. Головна проблема полягає лише в тому, що яскравий Місяць може перешкодити спогляданню такого ефектного астрономічного явища.

Зорепад Персеїди 2025 — цікаві факти

За словами астрономів, у момент кульмінації зорепаду Персеїди Місяць буде на 84% повним.

Враховуючи цей факт, у нічному небі є шанс побачити від 10 до 20 метеорів на годину.

Якщо ж небо буде темним й Місяця не буде видно, то йтиметься уже про 60-100 метеорів кожної години.

Варто також зазначити, що люди матимуть можливість насолоджуватися зорепадом Персеїди аж до 23 серпня.

Оскільки Земля обертається навколо Сонця, кілька разів на рік вона проходить через уламки, що залишаються від пролітаючих комет чи астероїдів. Джерелом Персеїд є уламки комети 109P/Свіфт-Туттл. Поширити

Фото: wikipedia.org

Як зазначають астрономи, щоб спостерігати за цим вражаючим явищем, необов’язково мати телескоп.

Для цього просто потрібно виїхати за місто, щоб бути подалі від міських вогнів та великих споруд.