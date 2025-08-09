Зорепад Персеїди 2025. Коли та де можна насолодитися вражаючим явищем

У ніч з вівторка 12 серпня на ранок середи 13 серпня люди зможуть спостерігати пік довгоочікуваного Зорепаду Персеїди. Головна проблема полягає лише в тому, що яскравий Місяць може перешкодити спогляданню такого ефектного астрономічного явища.
Головні тези:
- Зорепад Персеїди буде тривати аж до 23 серпня.
- Спостерігати за дивовижним явищем можна без телескопа.
Зорепад Персеїди 2025 — цікаві факти
За словами астрономів, у момент кульмінації зорепаду Персеїди Місяць буде на 84% повним.
Враховуючи цей факт, у нічному небі є шанс побачити від 10 до 20 метеорів на годину.
Якщо ж небо буде темним й Місяця не буде видно, то йтиметься уже про 60-100 метеорів кожної години.
Варто також зазначити, що люди матимуть можливість насолоджуватися зорепадом Персеїди аж до 23 серпня.
Як зазначають астрономи, щоб спостерігати за цим вражаючим явищем, необов’язково мати телескоп.
Для цього просто потрібно виїхати за місто, щоб бути подалі від міських вогнів та великих споруд.
Окрім того, вказано: ідеальний час для спостереження за метеоритним дощем — ранні години перед світанком, коли місяць знаходиться низько над горизонтом.
