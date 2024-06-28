Саміт миру. До підсумкового комюніке доєдналася ще одна країна
Категорія
Україна
Дата публікації

Саміт миру. До підсумкового комюніке доєдналася ще одна країна

Володимир Зеленський
Саміт миру. До підсумкового комюніке доєдналася ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів. До документа також приєдналися Федеративні Штати Мікронезії.

Головні тези:

 

  • Саміт відбувся на швейцарському курорті Бюргеншток та зібрав представників 91 держави та 8 міжнародних організацій.
  • Комюніке містить в собі головні пункти: ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та визначає права військовополонених.
  • Глобальний саміт миру підтверджує важливість спільних зусиль на шляху до забезпечення міжнародної безпеки та стабільності.

До комюніке Саміту миру доєдналися Федеративні Штати Мікронезії

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, до спільного комюніке Саміту миру приєдналися ще Федеративні Штати Мікронезії — це держава, розташована на частині Каролінських островів на заході Тихого океану.

Менш ніж за два тижні після першого Саміту миру до його підсумкового комюніке приєдналися ще десять учасників. Наші мирні зусилля ґрунтуються на повазі до кожної країни, регіону та частини світу. Кожна миролюбна нація, яка поважає Статут ООН, має відігравати свою роль у цих зусиллях.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Комюніке залишається відкритим для підписання. Нині його підписали вже понад 80 держав і 6 організацій.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами:

  • Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — неприпустимі.

  • Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному й Азовському морях.

  • Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені

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