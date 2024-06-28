Саміт миру. До підсумкового комюніке доєдналася ще одна країна

На підсумковому комюніке саміту миру вже 90 підписів. До документа також приєдналися Федеративні Штати Мікронезії.

До комюніке Саміту миру доєдналися Федеративні Штати Мікронезії

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, до спільного комюніке Саміту миру приєдналися ще Федеративні Штати Мікронезії — це держава, розташована на частині Каролінських островів на заході Тихого океану.

Менш ніж за два тижні після першого Саміту миру до його підсумкового комюніке приєдналися ще десять учасників. Наші мирні зусилля ґрунтуються на повазі до кожної країни, регіону та частини світу. Кожна миролюбна нація, яка поважає Статут ООН, має відігравати свою роль у цих зусиллях. Володимир Зеленський Президент України

I am grateful to the Federated States of Micronesia for joining the ranks of peace-loving nations that signed the first Peace Summit’s communiqué.



The global coalition supporting a just and lasting peace for Ukraine, the rest of Europe, and beyond, based on the UN Charter's… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2024

Комюніке залишається відкритим для підписання. Нині його підписали вже понад 80 держав і 6 організацій.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії створили комюніке з трьома головними пунктами: