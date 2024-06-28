Саммит мира. К итоговому коммюнике присоединилась еще одна страна
Категория
Украина
Дата публикации

Саммит мира. К итоговому коммюнике присоединилась еще одна страна

Владимир Зеленский
Саммит мира. К итоговому коммюнике присоединилась еще одна страна
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На итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей. К документу также присоединились Федеративные Штаты Микронезии.

Главные тезисы

 

  • Саммит мира проводился на швейцарском курорте Бюргеншток и собрал представителей 91 государства и 8 международных организаций.
  • Одним из главных пунктов итогового коммюнике является вопрос ядерной безопасности, под которым подразумевается контроль за Чернобыльской АЭС.
  • Еще одним важным аспектом коммюнике является обеспечение глобальной продовольственной безопасности и возвращение незаконно задержанных и депортированных.
  • Коммюнике саммита остается открытым для подписания и уже поддержано более 80 государств и 6 организаций.

К коммюнике Саммита мира присоединились Федеративные Штаты Микронезии

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, к совместному коммюнике Саммита мира присоединились еще Федеративные Штаты Микронезии — это государство, расположенное на части Каролинских островов на западе Тихого океана.

Менее чем через две недели после первого Саммита мира к его итоговому коммюнике присоединились еще десять участников. Наши мирные усилия основываются на уважении каждой страны, региона и части мира. Каждая миролюбивая нация, уважающая Устав ООН, должна играть свою роль в этих усилиях.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Коммюнике остается открытым для подписания. В настоящее время его подписали уже более 80 государств и 6 организаций.

Глобальный саммит мира

Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.

Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».

По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:

  • Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.

  • Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.

  • Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены

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