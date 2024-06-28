Саммит мира. К итоговому коммюнике присоединилась еще одна страна

На итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей. К документу также присоединились Федеративные Штаты Микронезии.
Главные тезисы
- Саммит мира проводился на швейцарском курорте Бюргеншток и собрал представителей 91 государства и 8 международных организаций.
- Одним из главных пунктов итогового коммюнике является вопрос ядерной безопасности, под которым подразумевается контроль за Чернобыльской АЭС.
- Еще одним важным аспектом коммюнике является обеспечение глобальной продовольственной безопасности и возвращение незаконно задержанных и депортированных.
- Коммюнике саммита остается открытым для подписания и уже поддержано более 80 государств и 6 организаций.
К коммюнике Саммита мира присоединились Федеративные Штаты Микронезии
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, к совместному коммюнике Саммита мира присоединились еще Федеративные Штаты Микронезии — это государство, расположенное на части Каролинских островов на западе Тихого океана.
I am grateful to the Federated States of Micronesia for joining the ranks of peace-loving nations that signed the first Peace Summit’s communiqué.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2024
The global coalition supporting a just and lasting peace for Ukraine, the rest of Europe, and beyond, based on the UN Charter's…
Коммюнике остается открытым для подписания. В настоящее время его подписали уже более 80 государств и 6 организаций.
Глобальный саммит мира
Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.
Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».
По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами:
Ядерная сохранность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины, угрозы ядерным оружием недопустимы.
Глобальная продовольственная сохранность. Необходимо обеспечить доступ к морским портам на Черном и Азовском морях.
Все военнопленные, незаконно задержанные гражданские должны быть освобождены, а депортированные дети возвращены
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