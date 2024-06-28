Саммит мира. К итоговому коммюнике присоединилась еще одна страна

На итоговом коммюнике саммита мира уже 90 подписей. К документу также присоединились Федеративные Штаты Микронезии.

К коммюнике Саммита мира присоединились Федеративные Штаты Микронезии

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, к совместному коммюнике Саммита мира присоединились еще Федеративные Штаты Микронезии — это государство, расположенное на части Каролинских островов на западе Тихого океана.

Менее чем через две недели после первого Саммита мира к его итоговому коммюнике присоединились еще десять участников. Наши мирные усилия основываются на уважении каждой страны, региона и части мира. Каждая миролюбивая нация, уважающая Устав ООН, должна играть свою роль в этих усилиях. Владимир Зеленский Президент Украины

I am grateful to the Federated States of Micronesia for joining the ranks of peace-loving nations that signed the first Peace Summit’s communiqué.



The global coalition supporting a just and lasting peace for Ukraine, the rest of Europe, and beyond, based on the UN Charter's… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2024

Коммюнике остается открытым для подписания. В настоящее время его подписали уже более 80 государств и 6 организаций.

Глобальный саммит мира

Двухдневный Саммит мира созвали по инициативе Украины, он прошел 15—16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. В Саммите приняли участие представители Украины, 91 государства и 8 международных организаций. Россию не приглашали, однако в Москве заранее давали понять, что не заинтересованы в участии.

Из-за отсутствия РФ на саммите некоторые страны, в том числе Китай, отказались прислать своих представителей на встречу, поскольку считают ее бесполезной без участия «обеих сторон конфликта».

По итогам саммита в Швейцарии создали коммюнике с тремя главными пунктами: