Сікорський висміяв брехню Росії щодо вторгнення дронів у Польщу
Світ
Сікорський висміяв брехню Росії щодо вторгнення дронів у Польщу

Сікорський
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висміяв росіян, які заплуталися у власній брехні щодо дронів, які залетіли в Польщу.

Головні тези:

  • Радослав Сікорський висміяв російську брехню про дрони у Польщі.
  • 16 російських безпілотників було знайдено на території Польщі.
  • Польща активувала статтю 4 Північноатлантичного договору через проникнення російських дронів.

Сікорський потролив росіян через брехню про дрони у Польщі

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

Глава МЗС наголосив, що Росія спотворює правду щодо інциденту з дронами, представляючи різні версії подій.

Як зазначив Сікорський, російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі. Тим часом посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі.

Якій російській брехні ми повинні вірити?

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька дронів залетіли на територію Польщі. Для їхнього знищення вперше було залучено польську авіацію.

Загалом на території Польщі виявили уламки 16 російських безпілотників, що перетнули кордон під час обстрілу України. Прем’єр Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни порушували щонайменше 19 разів.

Через інцидент НАТО вперше активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у відповідь на проникнення російських дронів у Польщу.

Сікорський

