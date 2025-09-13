Сікорський висміяв брехню Росії щодо вторгнення дронів у Польщу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висміяв росіян, які заплуталися у власній брехні щодо дронів, які залетіли в Польщу.

Сікорський потролив росіян через брехню про дрони у Польщі

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

Глава МЗС наголосив, що Росія спотворює правду щодо інциденту з дронами, представляючи різні версії подій.

The Russian government suggests that Russian drones breached Poland’s airspace by mistake while the Russian UN ambassador claims it’s a physical impossibility for Russian drones to reach Poland.

Which Russian lie are we supposed to believe? — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) September 13, 2025

Як зазначив Сікорський, російський уряд стверджує, що російські безпілотники помилково порушили повітряний простір Польщі. Тим часом посол Росії в ООН заявляє про фізичну неможливість для російських безпілотників дістатися до Польщі.

Якій російській брехні ми повинні вірити? Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ на Україну 10 вересня кілька дронів залетіли на територію Польщі. Для їхнього знищення вперше було залучено польську авіацію.

Загалом на території Польщі виявили уламки 16 російських безпілотників, що перетнули кордон під час обстрілу України. Прем’єр Дональд Туск повідомив, що повітряний простір країни порушували щонайменше 19 разів.

Через інцидент НАТО вперше активувало статтю 4 Північноатлантичного договору у відповідь на проникнення російських дронів у Польщу.