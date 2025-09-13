Сикорский высмеял ложь России насчет вторжения дронов в Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял россиян, запутавшихся в собственной лжи относительно залетевших в Польшу дронов.

Сикорский потролил россиян из-за лжи о дронах в Польше

Об этом он сообщил в соцсети X (Twitter).

Глава МИД подчеркнул, что Россия искажает правду по поводу инцидента с дронами, представляя разные версии событий.

The Russian government suggests that Russian drones breached Poland’s airspace by mistake while the Russian UN ambassador claims it’s a physical impossibility for Russian drones to reach Poland.

Как отметил Сикорский, российское правительство утверждает, что российские беспилотники по ошибке нарушили воздушное пространство Польши. Между тем, посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши.

Какой русской лжи мы должны верить? Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Напомним, во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько дронов залетели на территорию Польши. Для их уничтожения впервые была привлечена польская авиация.

В общей сложности на территории Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников, пересекших границу во время обстрела Украины. Премьер Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны нарушали не менее 19 раз.

Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Североатлантического договора в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.