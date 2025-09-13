Сикорский высмеял ложь России насчет вторжения дронов в Польшу
Категория
Мир
Дата публикации

Сикорский высмеял ложь России насчет вторжения дронов в Польшу

Сикорский
Читати українською
Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высмеял россиян, запутавшихся в собственной лжи относительно залетевших в Польшу дронов.

Главные тезисы

  • Радослав Сикорский саркастически отреагировал на российскую ложь относительно дронов, обнаруженных на территории Польши.
  • В результате инцидента с дронами Польша провела активацию статьи 4 Североатлантического договора из-за проникновения беспилотников соседнего государства.

Сикорский потролил россиян из-за лжи о дронах в Польше

Об этом он сообщил в соцсети X (Twitter).

Глава МИД подчеркнул, что Россия искажает правду по поводу инцидента с дронами, представляя разные версии событий.

Как отметил Сикорский, российское правительство утверждает, что российские беспилотники по ошибке нарушили воздушное пространство Польши. Между тем, посол России в ООН заявляет о физической невозможности для российских беспилотников добраться до Польши.

Какой русской лжи мы должны верить?

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Министр иностранных дел Польши

Напомним, во время ночной атаки РФ на Украину 10 сентября несколько дронов залетели на территорию Польши. Для их уничтожения впервые была привлечена польская авиация.

В общей сложности на территории Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников, пересекших границу во время обстрела Украины. Премьер Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны нарушали не менее 19 раз.

Из-за инцидента НАТО впервые активировало статью 4 Североатлантического договора в ответ на проникновение российских дронов в Польшу.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон попал в дом на территории Польши — фото
В Польше обнаружили повреждения после атаки РФ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Обломки дронов РФ обнаружили в 11 населенных пунктах Польши
дрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Сикорский договаривались о противодействии Украины и Польши дронам РФ
Офис Президента Украины
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?