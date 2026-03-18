Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ

У межах зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область РФ).

Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.

За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих об’єктах ВПК окупантів, до повного припинення збройної агресії РФ проти України.