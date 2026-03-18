Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ

У межах зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область РФ).
Головні тези:
- Підприємство 123-го авіаремонтного заводу спеціалізується на ремонті та модернізації військово-транспортних літаків, що є важливими для агресора.
ЗСУ уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ
Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих об’єктах ВПК окупантів, до повного припинення збройної агресії РФ проти України.
