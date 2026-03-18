Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ

Генштаб ЗСУ
бавовна
Read in English

У межах зниження спроможностей воєнно-промислового комплексу російського агресора 17 березня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкти 123-го авіаремонтного заводу у місті Стара Русса (Новгородська область РФ).

Головні тези:

  • У межах зниження спроможностей російського воєнно-промислового комплексу Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ.
  • Підприємство 123-го авіаремонтного заводу спеціалізується на ремонті та модернізації військово-транспортних літаків, що є важливими для агресора.

Підприємство спеціалізується на повному циклі ремонту та модернізації літаків військово-транспортної авіації та їх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на територію підприємства.

За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать завдавати уражень по важливих об’єктах ВПК окупантів, до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження низки засобів ППО та командно-спостережних пунктів армії РФ
Генштаб ЗСУ
Бук
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження низки російських ЗРК та РЛС
Генштаб ЗСУ
ТОР
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження авіабудівного заводу в Ульяновській області РФ
Генштаб ЗСУ
бавовна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?