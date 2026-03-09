Генштаб підтвердив ураження низки засобів ППО та командно-спостережних пунктів армії РФ

У межах зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 8-го та у ніч на 9 березня уражено засоби протиповітряної оборони противника – радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 у районі Спокійного (ТОТ АР Крим), а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі Лиманчука (ТОТ Луганської обл.).

Уражено засоби ППО, КСП та райони зосередження живої сили ворога

Крім того, наші воїни завдали серії уражень по командно-спостережних пунктах (КСП) підрозділів російського агресора. Зокрема уражено КСП підрозділу зі складу "Рубікон" у районі міста Донецьк, а також командно-спостережні пункти ворога у районах Запорізького, Червонoселівки, Гоголівки Запорізької області та Зачатівки на Донеччині.

Серед іншого уражено райони зосередження живої сили противника у районах Родинського та Полтавки Донецької обл., а також Петропавлівки на Харківщині.

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Системне ураження засобів протиповітряної оборони, пунктів управління та районів зосередження живої сили противника послаблює його можливості щодо управління військами та ведення бойових дій.